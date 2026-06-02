5 Wisata Prancis yang Mempesona, Bikin Foto Makin Estetik

JAKARTA - Beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Prancis. Mendengar nama Prancis, tentu tak lepas dari negara yang menakjubkan dan selalu bikin jatuh cinta. Daya tarik wisata Prancis membuat traveler ingin menjejakkan kakinya di sana, mulai dari arsitektur klasiknya yang megah, sejarahnya yang kaya, sampai pemandangan alamnya yang menawan.

Jika kamu baru pertama kali atau sedang merencanakan liburan ke sana, berikut adalah deretan destinasi wisata di Prancis yang wajib masuk dalam bucket list kamu:

1. Menara Eiffel

Liburan ke Prancis tak lengkap kalau belum berfoto dengan latar menara ini. Ikon ibu kota ini terkenal dengan nuansa romantismenya. Jadi kalau kamu datang dengan pasangan, spot ini wajib banget jadi koleksi fotomu. Datang saat menjelang malam agar kamu bisa melihat cantiknya kerlip lampu yang berpendar dari Menara Eiffel.

2. Museum Louvre

Bangunan terkenal lainnya yang sudah tak asing bagi para pecinta seni, Museum Louvre. Museum dengan arsitektur unik ini merupakan museum seni terbesar di dunia. Kalau kamu berkunjung ke sini pastikan kamu melihat langsung lukisan asli Mona Lisa karya Leonardo da Vinci.

3. Mont Saint-Michel

Terletak di wilayah Normandia, tempat ini layaknya negeri dongeng. Kamu akan melihat kastil yang megah seperti di dalam dongeng Eropa. Wilayah ini adalah sebuah desa dan biara abad pertengahan yang dibangun di atas pulau berbatu kecil. Saat air laut pasang, tempat ini akan dikelilingi air dan terlihat mengapung di tengah laut.

4. French Riviera

Mau cari wisata alam di Prancis? Pemandangan laut Mediterania, pesona kota pesisir, dan panorama yang memukau, ada bagian selatan Prancis. Pantai ini menawarkan sensasi segar sekaligus mewah. Fun fact-nya, tampat ini jadi destinasi favorit para selebriti dunia lho.

5. Provence

Jika kamu berkunjung di musim panas (sekitar pertengahan Juni hingga Juli), Provence adalah destinasi yang wajib kamu singgahi. Kamu bakal disuguhi pemandangan estetik ladang bunga lavender berwarna ungu sejauh mata memandang yang aromanya sangat menenangkan.

(Agustina Wulandari )

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.