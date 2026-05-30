Viral! Ibu Rela Naik Gunung Dempo demi Lihat Makam Anaknya yang Wafat saat Mendaki

SEBUAH video viral di media sosial yang memperlihatkan momen perjuangan dari seorang ibu. Dia rela berjuang keras naik Gunung Dempo di Sumatera Selatan demi melihat makan anaknya.

Anak dari ibu tersebut dikabarkan meninggal dunia saat tengah mendaki di Gunung Dempo. Jasadnya pun dikebumikan di atas Gunung Dempo.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @tante.rempong.official, terlihat seorang ibu yang sudah cukup berumur berjuang keras untuk mendaki Gunung Dempo. Dia tampak pergi bersama sejumlah pendaki lainnya.

Ibu yang mengenakan kerudung hitam itu naik Gunung Dempo bukan untuk berwisata atau mencapai puncak. Perjalanan itu ia lakukan untuk mengenang dua anaknya, Jumadi dan Fikri, yang meninggal dunia di kawasan tersebut.

Pada papan nisan yang ada di kawasan gunung itu, terlihat Fikri dan Jumadi meninggal pada Oktober 2019. Fikri sendiri lahir pada 14 Oktober 2000, sementara Jumadi lahir pada 9 Juni 1993.

Perjalanan ke Gunung Dempo ini bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan bentuk ziarah emosional seorang ibu kepada anak-anak yang sangat ia cintai. Tak ayal, momen ini membuat banyak pihak terharu.