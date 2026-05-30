Jangan Asal Pakai Parfum Miss V, Bisa Picu Masalah

BANYAK wanita ingin area intim tetap terasa bersih, segar, dan wangi sepanjang hari. Karena itu, tidak sedikit yang tergoda menggunakan parfum khusus Miss V atau produk pewangi kewanitaan.

Namun, penggunaan produk ini ternyata tidak bisa dilakukan sembarangan. Bukannya wangi yang didapat, malah bisa picu masalah di Miss V.

1. Belum Ada Jaminan Keamanan Medis

Dilansir dari Women’s Voices for the Earth, hingga saat ini, belum ada bukti ilmiah yang benar-benar memastikan bahwa parfum untuk area intim aman digunakan dalam jangka panjang. Sebagian besar produk hanya menawarkan klaim kesegaran tanpa dukungan penelitian medis yang kuat.

Para ahli kesehatan umumnya menyarankan agar wanita berhati-hati dalam menggunakan produk yang diaplikasikan langsung ke area genital. Utamanya, produk yang mengandung pewangi atau bahan kimia tambahan.

2. Risiko Menanti

Vagina sebenarnya memiliki sistem alami untuk menjaga kebersihannya sendiri. Di dalamnya terdapat bakteri baik yang berfungsi menjaga keseimbangan pH dan melindungi dari infeksi.

Penggunaan parfum atau produk pewangi dapat mengganggu keseimbangan tersebut. Akibatnya, risiko gangguan kesehatan bisa meningkat. Di antaranya adalah infeksi jamur, iritasi pada kulit sensitive, ketidakseimbangan pH vagina, hingga infeksi saluran kemih (ISK).

Selain itu, bahan kimia dalam produk pewangi juga dapat memicu reaksi sensitif pada sebagian orang. Banyak orang salah kaprah dan menganggap bahwa area intim harus selalu wangi seperti parfum. Padahal, vagina memiliki aroma alami yang normal dan sehat.

Aroma tersebut bukan tanda kotor, melainkan bagian dari proses biologis tubuh. Justru, terlalu sering menggunakan produk pewangi dapat mengganggu kondisi alami tersebut.