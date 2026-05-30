Gak Perlu Jauh! Ini Rekomendasi Staycation Long Weekend Singkat Dekat Jakarta

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 30 Mei 2026 |13:05 WIB
Rekomendasi Staycation Long Weekend Singkat Dekat Jakarta. (Foto: Freepik)
MASYARAKAT Indonesia kini tengah menikmati long weekend kembali, bertepatan dengan libur Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni. Momen ini menjadi kesempatan yang tepat bagi banyak orang untuk beristirahat sejenak dari rutinitas pekerjaan maupun aktivitas harian.

Dengan waktu libur yang lebih panjang dari biasanya, sebagian orang memanfaatkannya untuk bepergian singkat, melakukan staycation, atau sekadar bersantai bersama keluarga dan orang terdekat. Tidak perlu jauh-jauh, destinasi di sekitar Jakarta pun bisa menjadi pilihan menarik untuk mengisi liburan singkat yang tetap berkesan.

Taman batu Purwakarta

Long weekend sering jadi momen terbaik untuk rehat sejenak dari padatnya aktivitas tanpa harus pergi terlalu jauh. Bagi warga Jakarta dan sekitarnya, destinasi seperti Purwakarta dan Sukabumi menjadi pilihan populer karena aksesnya relatif mudah serta menawarkan suasana alam yang menenangkan.

Dengan waktu tempuh sekitar 1 hingga 3 jam, dua daerah ini cocok untuk short escape yang tetap menyegarkan.

Purwakarta: Tenang, Sejuk, dan Banyak Spot Alam

Purwakarta dikenal sebagai destinasi singkat yang menawarkan pemandangan perbukitan, waduk, hingga wisata keluarga. Cocok untuk yang ingin healing tanpa perjalanan jauh.

Estimasi waktu tempuh dari Jakarta ke Purwakarta adalah 1 hingga 1,5 jam via tol Japek dan Cipularan. Di sana, ada juga sejumlah tempat menarik yang bisa dikunjungi kamu jika memilih berlibur ke Purwakarta.

Waduk Jatiluhur (LMS)

1. Waduk Jatiluhur

Salah satu ikon Purwakarta dengan pemandangan bendungan luas yang cocok untuk menikmati sunset, naik perahu, atau sekadar bersantai di tepi danau.

2. Taman Air Mancur Sri Baduga

Pertunjukan air mancur menari yang menjadi daya tarik malam hari. Kombinasi lampu dan musik membuat suasana semakin meriah.

3. Parang Gombong

Destinasi alam dengan pemandangan perbukitan hijau dan area camping yang cocok untuk menikmati suasana tenang.

4. Hidden Valley Hills

Tempat glamping dengan panorama pegunungan yang cocok untuk staycation keluarga maupun pasangan.

 

