Penis Sering Berdiri saat Bangun Tidur Wajar atau Tidak? Ini Jawaban Dokter

JAKARTA - Banyak pria mengalami kondisi penis berdiri saat bangun tidur dan kerap merasa malu atau bingung menghadapinya. Padahal, menurut dokter, kondisi tersebut merupakan hal yang normal dan justru bisa menjadi tanda kesehatan sistem reproduksi pria bekerja dengan baik.

Dokter umum sekaligus influencer kesehatan, dr. Aditya Surya Pratama, dalam unggahan video di akun Instagramnya menjelaskan bahwa kondisi penis berdiri saat bangun tidur disebut sebagai ereksi nokturnal. Kondisi ini menjadi indikator kesehatan sistem saraf, hormonal, dan pembuluh darah pada pria.

Karena itu, ereksi saat bangun tidur bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan maupun dianggap memalukan.

“Karena ereksi ini bukan hanya dipengaruhi oleh rangsangan psikologis, tetapi juga oleh integritas saraf otonom, kadar hormon testosteron, serta kelancaran aliran darah ke penis. Morning erection ini bukan sesuatu yang memalukan. Justru itu adalah tanda bahwa sistem saraf, hormon, dan pembuluh darah tubuh bekerja dengan baik,” kata dr. Aditya.

Ia menjelaskan bahwa ereksi nokturnal umumnya terjadi saat tubuh memasuki fase Rapid Eye Movement (REM) sleep. Pada fase ini, aktivitas otak meningkat sehingga mimpi lebih sering terjadi dan sistem saraf mengalami perubahan aktivitas yang memengaruhi aliran darah ke beberapa organ tubuh, termasuk penis.