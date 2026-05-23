Dukung Mental Wellness, BTL Aesthetics Perkenalkan Teknologi EXOMIND

JAKARTA — Perkembangan dunia wellness kini semakin mengarah pada pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada kecantikan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan keseimbangan emosional. BTL Aesthetics pun memperkenalkan inovasi teknologi wellness terbaru bernama EXOMIND dalam acara HighTea with HighEnd bertema “Elevated Living, Elevated Beauty” di Jakarta, Jumat 22 Mei 2026.

Dalam acara yang digelar bersama HighEnd Magazine dan NavaPark tersebut, BTL Aesthetics menyoroti perkembangan dunia wellness. Kini, dunia tersebut tidak hanya berfokus pada physical appearance, tetapi juga emotional wellbeing dan kesehatan mental.

1. Kebutuhan Masyarakat atas Layanan Wellness

Country Manager BTL Indonesia, Jan Valacai, mengatakan kebutuhan masyarakat modern terhadap layanan wellness terus berkembang. Utamanya, di tengah tekanan hidup dan tingginya aktivitas sehari-hari.

Menurutnya, teknologi EXOMIND hadir sebagai solusi non-invasif yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mental dan fungsi kognitif tanpa obat-obatan maupun prosedur pembedahan.

“Perkembangan wellness saat ini tidak lagi hanya berbicara soal penampilan, tetapi juga bagaimana seseorang dapat memiliki kualitas tidur yang baik, fokus, ketahanan terhadap stres, dan emotional balance,” ujarnya.