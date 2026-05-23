HOME WOMEN FOOD

Mengenal Fresh Milk Pasteurisasi, Susu yang Sering Dipajang Terpisah di Supermarket

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 24 Mei 2026 |07:05 WIB
Mengenal fresh milk pasteurisasi. (Foto: Freepik)
PERNAHKAH kamu melihat ada susu yang dipajang terpisah dengan produk susu lainnya di supermarket? Jika pernah, jangan sampai heran karena susu tersebut bisa jadi adalah fresh milk pasteurisasi.

Lantas, apa fresh milk pasteurisasi? Mengapa susu tersebut harus diletakkan terpisah dari susu lainnya? Mari simak penjelasannya.

Susu Putih

1. Mengenal Fresh Milk Pasteurisasi

Dokter umum sekaligus influencer kesehatan, dr. Gia Pratama dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya mengatakan, fresh milk pasteurisasi memiliki perbedaan dengan susu UHT pada umumnya meskipun secara tampilan terlihat sama. Susu UHT sendiri sering dibeli masyarakat di supermarket atau minimarket.

“Semua terlihat seperti susu tapi tapi prosesnya bisa berbeda. Karena ada yang namanya fresh milk pasteurisasi. Ada juga susu UHT atau susu steril yang sering kita lihat di pasaran,” kata dr. Gia, dikutip Minggu (24/5/2026).

dr. Gia menjelaskan bahwa ada beberapa perbedaan antara fresh milk pasteurisasi dengan susu UHT biasa. Perbedaan itu terletak pada proses pengolahannya, di mana fresh milk pasteurisasi dipanaskan terlebih dahulu untuk mengurangi bakteri jahat. Selain itu, prosesnya juga dibuat secara minimal agar kesegaran dan nutrisi alaminya tetap terjaga.

“Nah, karena prosesnya minimal, susu jenis ini harus selalu disimpan di kulkas. Tujuannya sederhana supaya kesegaran kualitas dan keamanan susunya tetap terjaga saat dikonsumsi keluarga,” jelas dia.

 

