6 Tips Mudah Pilih Eyeshadow untuk Pemula, Biar Hasilnya Nggak Berantakan

BANYAK orang ingin mencoba makeup mata agar tampilan terlihat lebih segar dan hidup. Tapi saat melihat palet eyeshadow dengan banyak warna, pemula sering merasa bingung harus mulai dari mana.

Padahal, dengan teknik yang tepat dan langkah sederhana, makeup mata bisa terlihat rapi tanpa harus ribet. Simak tips berikut ini biar bisa memakai eyeshadow tanpa berantakan dan ribet.

Berikut 6 Tips Mudah Pilih Eyeshadow untuk Pemula:

1. Mulai dari Palet yang Sederhana

Kesalahan paling umum pemula adalah langsung membeli palet dengan banyak warna dan efek beragam. Padahal, untuk tahap awal, lebih baik memilih palet kecil dengan warna netral.

Warna yang aman untuk pemula ada beragam. Di antaranya, ada cokelat muda, beige, taupe, dan champagne. Warna-warna ini mudah dipadukan dan cocok untuk tampilan natural sehari-hari.

2. Kenali Jenis Eyeshadow

Setiap jenis eyeshadow punya karakter berbeda. Powder biasanya paling mudah dibaurkan, cocok untuk belajar.

Lalu, ada cream yang praktis dan cepat digunakan. Ada juga stick yang cocok untuk makeup simpel tanpa banyak alat. Untuk pemula, powder eyeshadow biasanya jadi pilihan terbaik karena lebih mudah dikontrol.

3. Pahami Fungsi Warna

Dalam makeup mata, setiap warna punya fungsi. Warna terang biasanya dipakai sebagai dasar. Lalu, warna medium dapat memberi dimensi.

Warna gelap dapat mempertegas bentuk mata. Terakhir, ada shimmer yang biasa dipakai untuk memberi efek cerah. Dengan memahami fungsi ini, hasil makeup akan terlihat lebih rapi dan tidak “acak”.