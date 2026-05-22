Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

6 Tips Mudah Pilih Eyeshadow untuk Pemula, Biar Hasilnya Nggak Berantakan

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |07:05 WIB
6 Tips Mudah Pilih Eyeshadow untuk Pemula, Biar Hasilnya Nggak Berantakan
Berikut 6 tips mudah pilih eyeshadow untuk pemula. (Foto: Freepik)
A
A
A

BANYAK orang ingin mencoba makeup mata agar tampilan terlihat lebih segar dan hidup. Tapi saat melihat palet eyeshadow dengan banyak warna, pemula sering merasa bingung harus mulai dari mana.

Padahal, dengan teknik yang tepat dan langkah sederhana, makeup mata bisa terlihat rapi tanpa harus ribet. Simak tips berikut ini biar bisa memakai eyeshadow tanpa berantakan dan ribet.

Eyeshadow Makeup

Berikut 6 Tips Mudah Pilih Eyeshadow untuk Pemula:

1. Mulai dari Palet yang Sederhana

Kesalahan paling umum pemula adalah langsung membeli palet dengan banyak warna dan efek beragam. Padahal, untuk tahap awal, lebih baik memilih palet kecil dengan warna netral.

Warna yang aman untuk pemula ada beragam. Di antaranya, ada cokelat muda, beige, taupe, dan champagne. Warna-warna ini mudah dipadukan dan cocok untuk tampilan natural sehari-hari.

2. Kenali Jenis Eyeshadow

Setiap jenis eyeshadow punya karakter berbeda. Powder biasanya paling mudah dibaurkan, cocok untuk belajar.

Lalu, ada cream yang praktis dan cepat digunakan. Ada juga stick yang cocok untuk makeup simpel tanpa banyak alat.  Untuk pemula, powder eyeshadow biasanya jadi pilihan terbaik karena lebih mudah dikontrol.

3. Pahami Fungsi Warna

Dalam makeup mata, setiap warna punya fungsi. Warna terang biasanya dipakai sebagai dasar. Lalu, warna medium dapat memberi dimensi.

Warna gelap dapat mempertegas bentuk mata. Terakhir, ada shimmer yang biasa dipakai untuk memberi efek cerah.  Dengan memahami fungsi ini, hasil makeup akan terlihat lebih rapi dan tidak “acak”.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/31/611/2911453/tren-eyeshadow-silver-tampil-effortless-sekaligus-chic-tNx9v98qIi.jpeg
Tren Eyeshadow Silver, Tampil Effortless Sekaligus Chic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/01/29/611/2353002/beautypedia-mengenal-jenis-jenis-eyeshadow-RV4KohgenS.jpg
Beautypedia, Mengenal Jenis-Jenis Eyeshadow
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/03/611/2320961/pakai-eyeshadow-glitter-pevita-pearce-makin-eye-catching-XDBneI9D2Y.jpg
Pakai Eyeshadow Glitter, Pevita Pearce Makin Eye Catching
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/19/611/2312283/beautypedia-apa-itu-eyeshadow-o8YY93mWBP.jpg
Beautypedia, Apa Itu Eyeshadow?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/12/03/611/1986187/5-pilihan-eyeshadow-lokal-terbaik-di-bawah-rp50-ribu-PKsESTeFO1.jpg
5 Pilihan Eyeshadow Lokal Terbaik di Bawah Rp50 Ribu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/09/03/194/1945154/riasan-eyeshadow-ungu-buat-selfie-di-instagram-kamu-makin-hits-dijamin-banyak-yang-like-vcGK19Upfm.jpg
Riasan Eyeshadow Ungu Buat Selfie di Instagram Kamu Makin Hits, Dijamin Banyak yang Like!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement