Tren Pilates Makin Ramai, Ini Bahayanya jika Asal Ikut FOMO

TREN pilates yang kini semakin populer membuat banyak orang mulai tertarik mencoba olahraga tersebut. Tidak sedikit pula yang ikut kelas pilates karena sedang viral di media sosial atau sekadar mengikuti tren alias FOMO.

Namun, apakah hal itu berbahaya? Padahal sebenarnya, seseorang mengikuti pilates diharapkan bisa jadi lebih bugar.

1. Dampak Positif dari Tren Pilates

Pilates Instructor bintang Persib Bandung, Ramon Tanque, yakni Mellyana Rompies B.Eng, dalam program Morning Zone di Youtube Okezone menilai fenomena banyaknya orang yang asal FOMO dengan pilates sebenarnya memiliki sisi positif sekaligus negatif. Menurutnya, tren pilates yang ramai di media sosial membuat olahraga ini semakin dikenal luas dan mudah dijangkau banyak orang.

Hal itu dinilai baik. Pasalnya, masyarakat jadi lebih sadar pentingnya aktivitas fisik dan kesehatan tubuh.

“Sebenarnya jawabannya iya dan tidak. Benar, siapa tahu nanti malah jadi tertarik dan orang makin mengetahui cabang olahraganya. Jadi makin accessible untuk semua orang,” ujar Mellyana di acara Morning Zone.