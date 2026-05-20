Penyebab Utama Cedera Olahraga Ternyata Bukan karena Usia, Ini Penjelasan Dokter

TREN olahraga kini semakin digemari berbagai kalangan, mulai dari anak muda hingga orang tua. Namun di balik gaya hidup sehat yang sedang populer, kasus cedera olahraga juga ikut meningkat dan cukup sering membuat seseorang harus berkonsultasi ke dokter ortopedi.

Banyak orang mengira cedera saat olahraga lebih sering terjadi karena faktor usia. Padahal ternyata penyebab utamanya karena faktor lainnya.

1. Penyebab Cedera

Dokter ortopedi dari Rumah Sakit Columbia, dr. Aldo Fransiskus Marsetio, B.med.Sc, Sp.OT(K), Subsp. CO (K), dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Official Okezone ungkap penyebab paling umum dari cedera saat olahraga. Ternyata, penyebabnya justru berasal dari teknik olahraga yang kurang tepat.

Selain itu, aktivitas fisik yang dilakukan tanpa persiapan matang juga jadi penyebab. Cedera dapat terjadi saat seseorang terlalu memaksakan diri, langsung mencoba gerakan berat, atau mengikuti tren olahraga tanpa memahami teknik dasarnya.

Kondisi ini sering ditemukan pada olahraga seperti gym, lari, tenis, badminton, hingga padel yang kini sedang populer.

“Biasanya paling sering karena salah teknik. Salah teknik, dipaksakan tidak ada persiapan,” ujar dr. Aldo.