Jangan Tunggu Parah, Dokter Mata: Katarak Bisa Berujung Kebutaan

JAKARTA - Banyak pasien katarak baru datang berobat ketika kondisi penglihatan sudah sangat parah. Padahal, dokter menegaskan operasi katarak sebaiknya dilakukan sedini mungkin agar lebih cepat pulih dan menghindari risiko komplikasi.

Dokter Spesialis Mata, dr. Nina Asrini Noor, SpM, menjelaskan masih banyak menemukan pasien katarak yang menunda pemeriksaan dan operasi karena takut.

“Kitanya, dokter mata, itu menyayat hati lho, kasihan kenapa ditunggu sampai kayak gini ya?” kata dr. Nina dalam media briefing Jakarta Eye Center (JEC) pada Rabu (20/5/2026).

Menurutnya, katarak memang berkembang dalam hitungan tahun. Namun, hal ini tidak lantas menjadi alasan untuk menunda pengobatan hingga penglihatan benar-benar hilang.

“Kalau dibilang berapa tahun, memang tahunan. Jadi jangan tunggu sampai benar-benar buram atau terganggu,” ujarnya.

Dokter Nina menjelaskan, semakin cepat operasi dilakukan, peluang pemulihan penglihatan juga semakin baik. Namun sebaliknya, jika pasien datang ketika katarak sudah terlalu berat, proses operasi hingga pemulihan bisa menjadi lebih sulit.

“Operasi katarak semakin cepat, penyembuhan akan semakin baik. Kadang saya juga dalam hati bilang, kenapa nggak datang tiga tahun lalu, lima tahun lalu? Operasinya bisa jauh lebih baik, penyembuhan bisa jauh lebih cepat,” tuturnya.