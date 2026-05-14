3 Tempat Wisata Ikonik di Bandung yang Cocok Dikunjungi saat Libur Panjang

TIGA tempat wisata ikonik di Bandung yang cocok dikunjungi saat libur panjang menarik diulas. Sebab, Bandung kerap menjadi salah satu wilayah yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan ibu kota baik saat libur akhir pekan maupun saat masa libur panjang.

Setiap momen tersebut, arus lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung seringkali terpantau ramai bahkan tak jarang macet. Hal itu dikarenakan beragam wisata dan pesona alam Bandung yang masih menjadi magnet dan daya tarik bagi masyarakat urban ibu kota untuk sedikit melepas lelah dari hiruk pikuk dan penatnya pekerjaan mereka di Jakarta.

Melansir dari Indonesia Travel atau Wonderful Indonesia, berikut 3 destinasi yang menjadi favorit wisatawan di Bandung saat masa libur panjang:

1. Kawah Putih Ciwidey

Kawah putih merupakan satu wisata favorit yang terletak di Kawasan Ciwidey Kabupaten Bandung, Jawa Barat, atau berjarak sekitar 50 km dari pusat Kota Bandung. Sesuai namanya, wisata ini menyuguhkan keindahan danau berwarna hijau dengan goresan warna alam dari tanah di sekitarnya berwarna putih.

Berada di ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut membuat udaranya sangat sejuk dan sering diselimuti kabut, menciptakan suasana yang indah dan tenang. Karena keindahan alamnya yang tidak biasa, tempat ini menjadi tujuan favorit wisatawan untuk liburan singkat maupun fotografi.

Jika kamu memulai perjalanan dari Kota Bandung, kamu bisa melewati Soreang menuju Ciwidey dengan durasi perjalanan sekitar dua jam. Lokasi gerbang masuknya mudah ditemukan karena ada papan nama yang besar.

Setibanya di gerbang masuk utama, pengunjung disarankan memarkir kendaraan di sana. Untuk mencapai bibir kawah yang berjarak 5 km lagi.

2. Lembang

Lembang adalah destinasi yang pas untuk kamu yang ingin melepas penat dari keramaian kota. Udaranya sejuk, segar, dan pemandangannya hijau menenangkan. Ada banyak wisata yang bisa kamu kunjungi dari mulai wisata alam sampai wisata pertanian.

Seperti Gunung Tangkuban Perahu, Tebing Keraton, The Lodge Maribaya, Farmhouse & De'Ranch dan Observatorium Bosscha. Untuk berburu kuliner, kamu jangan khawatir, banyak destinasi wisata kuliner di Lembang diantaranya adalah Floating Market, Kebun Stroberi & Sayur dan yang paling ikonik adalah Hutan Anggrek Cikole (Orchid Forest).

Lembang bisa jadi tempat terbaik jika kamu ingin mencari udara bersih, pemandangan hijau, makanan enak, dan tempat wisata yang ramah untuk semua umur.