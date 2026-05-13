Perjuangan Alyssa Daguise Melahirkan Normal, Al Ghazali: Dia Takut Caesar

JAKARTA - Al Ghazali mengungkap perjuangan sang istri, Alyssa Daguise, setelah melahirkan anak pertamanya secara normal pada Minggu, 10 Mei 2026. Ia mengatakan, sang istri memiliki keinginan kuat untuk melahirkan secara normal. Al bersyukur proses persalinan tersebut berjalan sangat lancar tanpa kendala.

"Ya, emang dia mintanya normal dan semua berjalan lancar. Jadi nggak ada induksi, nggak ada jahitan, nggak ada robekan," ujar Al Ghazali saat ditemui di RS JWCC Asih, Jakarta Selatan, pada Rabu (13/5/2026).

Putra sulung Ahmad Dhani ini menceritakan bahwa Alyssa justru merasa lebih khawatir jika harus menjalani operasi caesar. Hal itulah yang memantapkan mentalnya untuk menjalani persalinan normal.

"Justru dia malah kayaknya lebih takut caesar. Jadi dia udah, dari segi mental dia udah siap untuk normal sih," lanjutnya.

Meski berjalan lancar, Al tak menampik bahwa proses pembukaan memakan waktu yang cukup lama hingga dua hari. Namun, saat memasuki pembukaan besar, prosesnya berlangsung sangat cepat.