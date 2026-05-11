10 Tempat Piknik Asyik dan Adem untuk Healing Singkat

JAKARTA – Piknik jadi pilihan untuk menghabiskan liburan singkat. Di Jabodetabek ada banyak tempat hijau dan teduh yang asyik dijadikan lokasi piknik bersama keluarga, pasangan, dan sahabat.

Area taman kota hingga hutan urban menawarkan suasana adem dan asri yang bisa jadi tempat rehat sejenak dari padatnya rutinitas sehari-hari. Untuk kamu yang siap menikmati akhir pekan yang beda, catat dulu 10 rekomendasi tempat piknik asyik yang wajib kamu kunjungi.

1. Taman Suropati

Taman yang sudah berdiri pada masa kolonial Belanda sekitar tahun 1919-1920 ini terletak di kawasan Menteng. Taman ini jadi salah satu ruang terbuka hijau favorit warga Jakarta. Taman yang awalnya bernama Burgemeester Bisschopplein dibangun sebagai penghormatan kepada walikota pertama Batavia, G.J. Bisshop.

Pepohonan rindang dan suasana tenang membuat Taman Suropati cocok untuk piknik santai sambil membaca buku atau sekadar ngobrol sore hari. Lokasinya juga strategis dan mudah dijangkau transportasi umum.

2. Hutan Kota by Plataran

Meski berada di tengah kota, kamu bisa menikmati suasana hijau yang damai di Hutan Kota by Plataran atau dikenal juga sebagai Hutan Kota GBK. Taman ini mulai beroperasi sejak Desember 2019. Area ini menawarkan pemandangan pepohonan rindang dengan latar gedung-gedung tinggi Jakarta yang unik. Cocok untuk piknik estetik sekaligus berburu foto.

3. Taman Margasatwa Ragunan