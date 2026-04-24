HOME WOMEN BEAUTY

Valencia Tanoesoedibjo: Soulyu Ingin Perempuan Berani Ekspresikan Diri

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 24 April 2026 |16:42 WIB
JAKARTA — CEO Soulyu Valencia Tanoesoedibjo, mengungkapkan bahwa Soulyu ingin mendorong perempuan berani mengekspresikan diri melalui cara pandang kecantikan yang lebih personal. Hal itu disampaikannya dalam acara “Soulyu in Her Light Gathering” di Park Hyatt Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Valencia mengatakan, dirinya meyakini kecantikan bukan soal standar atau keharusan tampil dengan cara tertentu, melainkan bagaimana perempuan merasa nyaman dengan dirinya sendiri dan berani mengekspresikannya.

“Kami percaya bahwa beauty bukan soal standar atau harus tampil seperti apa, tetapi soal bagaimana setiap perempuan nyaman dengan dirinya sendiri dan berani mengekspresikannya," ujar Valencia.

Ia juga menekankan bahwa Soulyu selama ini bertumpu pada kolaborasi dengan berbagai pihak. Dalam acara tersebut, ia menyebut kehadiran stakeholder seperti affiliate, distributor, hingga key opinion leader (KOL) sebagai bagian dari ekosistem yang mendukung pertumbuhan brand.

“Soulyu tidak akan ada di titik ini tanpa para stakeholder. Setiap peran punya dampaknya masing-masing, dan kombinasi dari semua itulah yang membuat brand ini terus tumbuh,” ujarnya.

