Potret Terbaru Wulan Guritno di Ultah ke-45 Usai Oplas di Korea, Bikin Pangling!

JAKARTA - Aktris Wulan Guritno merayakan ulang tahunnya yang ke-45. Ia mengaku bersyukur atas perjalanan hidup yang luar biasa, penuh pelajaran dan kesempatan berharga.

“Hello 45, thanks for the ride 1981 to 2026,” tulis Wulan, dikutip dari Instagram @wulanguritno.

Perempuan kelahiran 1981 ini tampil memukau dan disebut terlihat lebih muda hingga bikin pangling. Diketahui, Wulan Guritno belum lama ini menjalani prosedur operasi plastik di Korea Selatan. Ia melakukan facelift untuk mengencangkan kulit wajah yang mulai mengendur.