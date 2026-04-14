HOME WOMEN TRAVEL

Daftar Maskapai yang Naikkan Harga Tiket dan Kurangi Penerbangan Gegara Perang Iran-AS

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |14:01 WIB
Daftar Maskapai yang Naikkan Harga Tiket dan Kurangi Penerbangan Gegara Perang Iran-AS
Daftar Maskapai yang Naikkan Harga Tiket dan Kurangi Penerbangan Gegara Perang Iran-AS (Foto: Freepik)
JAKARTA - Sejumlah maskapai dunia mulai menaikkan harga tiket dan mengurangi jumlah penerbangan di tengah lonjakan harga bahan bakar akibat konflik global. Diketahui karena adanya konflik Iran-AS, membuat biaya operasional maskapai meningkat tajam sehingga berdampak langsung pada harga tiket dan ketersediaan kursi penerbangan.

Berikut ini sederet daftar maskapai yang terdampak:

  • Thai Airways

Thai Airways menaikkan harga tiket sekitar 10% hingga 15% untuk menutupi biaya bahan bakar yang meningkat.

  • Air New Zealand

Maskapai ini juga menaikkan tarif penerbangan sebesar NZ$10 untuk rute domestik, NZ$20 untuk penerbangan jarak pendek, dan NZ$90 untuk penerbangan jarak jauh.

  • Air France-KLM

Air France-KLM memberlakukan biaya tambahan sekitar 50 euro untuk penerbangan jarak jauh pulang-pergi.

  • Qantas

Maskapai asal Australia ini mengonfirmasi kenaikan harga tiket, terutama untuk rute internasional.

  • AirAsia

