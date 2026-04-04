Daftar Paspor Terkuat di ASEAN 2026, No 1 Bukan Indonesia

JAKARTA – Kekuatan paspor menjadi salah satu indikator penting yang mencerminkan kemudahan mobilitas warga negara ke berbagai belahan dunia. Semakin kuat sebuah paspor, semakin banyak negara yang bisa dikunjungi tanpa perlu visa atau dengan proses yang lebih mudah.

Berdasarkan laporan terbaru Henley Passport Index awal 2026, paspor Indonesia berada di peringkat ke-64 dunia dengan akses bebas visa ke 73 negara dan wilayah. Posisi ini menempatkan Indonesia di level menengah secara global.

Kekuatan paspor ditentukan dari jumlah negara yang bisa dikunjungi tanpa visa (visa-free) atau dengan visa on arrival. Semakin tinggi peringkatnya, semakin mudah warganya bepergian ke luar negeri untuk tujuan wisata, bisnis, maupun pendidikan.

Di kawasan ASEAN, Singapura masih menjadi negara dengan paspor terkuat di dunia, jauh melampaui negara lainnya. Sementara itu, Indonesia masih perlu meningkatkan kerja sama internasional agar akses bebas visa bagi warganya semakin luas.

Peringkat Paspor Terkuat di ASEAN 2026

Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, terdapat perbedaan cukup signifikan dalam kekuatan paspor. Berikut daftarnya:

Singapura Peringkat 1 dunia – akses ke 192 negara Malaysia Peringkat 9 dunia – akses ke 180 negara Brunei Darussalam Peringkat 19 dunia – akses ke 162 negara Timor Leste Peringkat 51 dunia – akses ke 94 negara Thailand Peringkat 60 dunia – akses ke 79 negara Indonesia Peringkat 64 dunia – akses ke 73 negara Filipina Peringkat 73 dunia – akses ke 64 negara Kamboja Peringkat 85 dunia – akses ke 50 negara Vietnam Peringkat 86 dunia – akses ke 49 negara Laos Peringkat 87 dunia – akses ke 47 negara Myanmar Peringkat 89 dunia – akses ke 44 negara

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

