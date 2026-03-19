HOME WOMEN LIFE

3 Zodiak yang Diprediksi Beruntung saat Lebaran 2026

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |11:32 WIB
3 Zodiak yang Diprediksi Beruntung saat Lebaran 2026
3 Zodiak yang Diprediksi Beruntung saat Lebaran 2026 (Foto: Freepik)
JAKARTA – Momen Lebaran 2026 yang bertepatan dengan 21 Maret juga beriringan dengan awal musim Aries serta fenomena ekuinoks. Dalam astrologi, periode ini sering dikaitkan dengan energi baru, semangat perubahan, dan peluang untuk memulai kembali.

Sejumlah zodiak diprediksi akan merasakan keberuntungan lebih besar, terutama bagi mereka yang siap mengambil langkah berani dan memanfaatkan momentum. Berikut tiga zodiak yang disebut-sebut paling beruntung di periode tersebut:

Zodiak yang Diprediksi Beruntung

1. Aries (21 Maret – 19 April)
Masuknya Matahari ke Aries menandai dimulainya “musim” mereka. Ini menjadi waktu yang penuh energi untuk memulai hal baru, meningkatkan rasa percaya diri, hingga mengambil langkah besar dalam karier. Peluang untuk tampil sebagai pemimpin atau mendapatkan kemajuan signifikan terbuka lebar.

2. Pisces (18 Februari – 20 Maret)
Menjelang akhir periode ulang tahunnya, Pisces mendapat dorongan energi positif dari fase Bulan Baru sebelumnya. Ditambah lagi, pergerakan Merkurius yang kembali normal membantu mereka berpikir lebih jernih. Ini menjadi waktu yang baik untuk mendapatkan pengakuan, meningkatkan kepercayaan diri, dan melihat hasil dari usaha yang telah dilakukan.

3. Cancer (21 Juni – 22 Juli)
Pergerakan Jupiter yang kembali stabil membawa dampak positif bagi Cancer sepanjang Maret. Mereka berpotensi merasakan peningkatan peluang, baik dalam karier maupun kehidupan pribadi. Energi yang muncul juga membantu dalam proses penyembuhan emosional serta perbaikan kondisi rumah atau keluarga.

Secara umum, periode 20–21 Maret menjadi titik perubahan energi yang mendorong banyak orang untuk lebih aktif dan berani mengambil keputusan. Setelah fase yang cenderung menahan, kini saatnya bergerak maju dan memanfaatkan peluang yang ada.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Berita Terkait
6 Presiden dan Pemimpin Dunia Berzodiak Libra, Salah Satunya Prabowo
Ramalan Zodiak Cancer 2026: Karier, Asmara, Keuangan, dan Kesehatan
Ramalan Zodiak Gemini 2026: Karier, Asmara, Keuangan dan Kesehatan
Ide Hadiah Valentine yang Cocok Sesuai Zodiak
Ramalan Zodiak Taurus 2026: Karier, Cinta, Keuangan, dan Kesehatan
Ramalan Zodiak Aries 2026: Karier, Asmara, Keuangan dan Kesehatan
