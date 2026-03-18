10 Ucapan Hari raya Nyepi 2026 yang Penuh Damai

JAKARTA – Hari Raya Nyepi merupakan momen penting bagi umat Hindu dalam menyambut Tahun Baru Saka. Perayaan ini identik dengan suasana hening sebagai waktu untuk introspeksi diri, menenangkan pikiran, serta memperbaiki sikap dan perilaku.

Mengirimkan ucapan Nyepi kepada keluarga, sahabat, maupun rekan kerja menjadi salah satu cara sederhana untuk menunjukkan perhatian sekaligus mempererat hubungan. Ucapan tersebut biasanya berisi doa dan harapan akan kedamaian, kebahagiaan, serta kesejahteraan.

Nyepi sendiri berasal dari kata “sepi” yang berarti sunyi. Dalam perayaannya, umat Hindu menjalankan Catur Brata Penyepian sebagai bentuk pengendalian diri dan refleksi spiritual.

Berikut beberapa contoh ucapan Hari Raya Nyepi 2026 yang bisa dibagikan:

Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948. Semoga kedamaian dan ketenangan selalu menyertai setiap langkah kita. Di hari suci ini, mari kita bersihkan hati dan pikiran. Semoga Nyepi membawa ketentraman dalam kehidupan kita semua. Semoga keheningan Nyepi memberi ruang untuk menemukan kebijaksanaan dan arah hidup yang lebih baik. Om Swastiastu. Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948. Semoga Dharma senantiasa menuntun kita menuju kehidupan yang penuh berkah. Dalam heningnya Nyepi, semoga kita semakin mendekatkan diri kepada nilai-nilai kebaikan dan kebijaksanaan. Semoga pelaksanaan Catur Brata Penyepian membawa ketenangan batin dan kejernihan hati. Selamat Hari Raya Nyepi, Semoga momen ini menjadi awal baru untuk hidup yang lebih baik dan penuh makna. Semoga Nyepi membawa kebahagiaan, kesehatan, dan kedamaian bagi kita semua. Jadikan Nyepi sebagai waktu untuk merenung dan memperbaiki diri menuju kehidupan yang lebih baik. Dalam sunyi Nyepi tersimpan ketenangan jiwa. Semoga dari keheningan ini lahir harapan baru yang penuh cahaya.

Ucapan-ucapan tersebut dapat disesuaikan dengan gaya bahasa dan kedekatan hubungan dengan penerima. Yang terpenting, pesan yang disampaikan tetap mengandung doa serta makna kebaikan di momen yang sakral ini.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

