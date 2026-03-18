HOME WOMEN TRAVEL

Daftar Oleh-Oleh Khas dari Berbagai Daerah Indonesia, Cocok Dibeli saat Pulang Mudik 

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |17:02 WIB
Daftar Oleh-Oleh Khas dari Berbagai Daerah Indonesia, Cocok Dibeli saat Pulang Mudik 
Daftar Oleh-Oleh Khas dari Berbagai Daerah Indonesia, Cocok Dibeli saat Pulang Mudik. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Membeli oleh-oleh setelah mudik sudah menjadi kebiasaan yang melekat dalam budaya masyarakat Indonesia. Tradisi ini bukan hanya soal membawa sesuatu dari kampung halaman, tapi juga sebagai bentuk berbagi kebahagiaan dengan keluarga, teman, atau rekan kerja setelah perjalanan mudik.

Setelah pulang mudik, oleh-oleh menjadi cara untuk berbagi cerita dan kebahagiaan dengan orang-orang di kota tempat tinggal. 

Membeli oleh-oleh makanan khas atau produk daerah menjadi cara untuk tetap merasakan suasana kampung halaman meskipun sudah kembali ke perantauan.

Berikut daftar rekomendasi oleh-oleh yang bisa dibawa dari berbagai daerah di Indonesia, dirangkum Okezone dari berbagai sumber, dikutip Rabu (18/3/2026). 

1. Oleh-Oleh Khas Jawa
- Bakpia Pathok (Yogyakarta) - Kue isi kacang hijau yang terkenal dari Jogja.
- Getuk Trio (Magelang) - Makanan berbahan singkong dengan rasa manis legit.
- Lumpia Semarang (Semarang) - Lumpia isi rebung yang bisa kering atau basah.
- Wingko Babat (Lamongan/Semarang) - Kue kelapa dengan tekstur kenyal dan manis.

2. Oleh-Oleh Khas Sumatera
- Bolu Meranti (Medan) - Bolu gulung lembut dengan berbagai varian rasa.
- Lempok Durian (Palembang/Bengkulu) - Dodol durian yang legit dan khas.
- Kopi Aceh Gayo (Aceh) - Kopi khas dengan cita rasa kuat dan harum.
- Keripik Sanjai (Bukittinggi) - Keripik singkong dengan bumbu balado pedas manis.

3. Oleh-Oleh Khas Jawa Barat
- Peuyeum (Bandung) - Tape singkong khas dengan rasa manis dan tekstur kenyal.
- Brownies Amanda (Bandung) - Brownies kukus lembut dengan rasa coklat pekat.
- Dodol Garut (Garut) - Dodol dengan banyak varian rasa, seperti original, durian, dan coklat.
- Opak (Cianjur) - Kerupuk khas berbahan dasar ketan dengan tekstur renyah.

4. Oleh-Oleh Khas Jawa Timur
- Sambal Bu Rudy (Surabaya) - Sambal khas dengan cita rasa pedas dan gurih.
- Brem (Madiun) - Camilan unik berbahan fermentasi ketan dengan sensasi meleleh di mulut.
- Aneka Kripik Tempe (Malang) - Keripik tempe yang gurih dan renyah.
- Tape Bondowoso - Tape singkong manis dan legit khas Bondowoso.

 

4 Jus Alami yang Membantu Menurunkan Kolesterol dengan Cepat
5 Jawaban Santai dan Lucu saat Ditanya 'Kapan Nikah?' di Lebaran 2026
3 Zodiak yang Diprediksi Beruntung saat Lebaran 2026
WFH 1 Hari per Minggu untuk PNS dan Pegawai Swasta Mulai Kapan?
7 Fakta Heboh Harga Tiket Pesawat Mahal saat Mudik Lebaran 2026, Timika-Padang Rp16 Juta
5 Makanan Khas Lebaran dengan Kandungan Kolesterol Tinggi yang Perlu Dibatasi
