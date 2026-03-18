Jakarta Mulai Plong, Pemudik Mulai Menikmati Kampung Halaman

JAKARTA - Situasi Jakarta pagi ini mulai lengang alias plong. Jakarta sudah mulai ditinggal mudik yang kini tengah menikmati kampung halaman.

Situasi lengang terjadi di sejumlah jalan protokol Jakarta, seperti Sudirman-Thamrin. Jika biasanya di pagi hari kemacetan di jam masuk kerja, namun hari ini terasa lengang.

Seperti yang dirasakan oleh Pemudik asal Tangerang Bagus yang sudah menikmati suasana kampung halaman. Tentunya tanpa terbayang-bayang macetnya Jakarta, tepatnya sehari-hari beraktifitas.

Bagus mudik ke Madiun, Jawa Timur. Baginya mudik kali ini cukup berkesan karena dua tahun terakhir tidak sempat pulang kampung.

"Di sana memang kampung dari orangtua, cuma untuk kakek nenek sebenernya nggak ada, cuma silaturahmi saja ke keluarga," kata Bagus di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, dikutip Rabu (18/3/2026).