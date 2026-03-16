HOME WOMEN LIFE

Moms Wajib Tahu, Ini 5 Ide Hampers Lebaran yang Unik dan Berkesan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |18:07 WIB
Moms Wajib Tahu, Ini 5 Ide Hampers Lebaran yang Unik dan Berkesan
Ibu-ibu Wajib Tahu, Ini 5 Ide Hampers Lebaran yang Unik dan Berkesan. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Lebaran menjadi momen yang tepat untuk berbagi kebahagiaan dengan keluarga, sahabat, hingga rekan kerja. Salah satu cara yang populer adalah memberikan hampers Lebaran. Selain sebagai tMoms perhatian, hampers juga bisa menjadi simbol silaturahmi saat Hari Raya. 

Agar lebih berkesan, Moms bisa memilih isi hampers yang tidak hanya menarik tetapi juga bermanfaat bagi penerimanya. Ide hampers ini juga bisa menambah inspirasi sebagai bingkisan spesial untuk orang terkasih.

Berikut lima ide hampers Lebaran yang bisa menjadi inspirasi dikutip hobbycraft, Senin (16/3/2026).

1. Hampers Kue Kering Klasik

Kue kering selalu identik dengan Lebaran. Moms bisa membuat hampers berisi berbagai kue klasik seperti nastar, kastengel, putri salju, dan lidah kucing. Agar terlihat lebih menarik, gunakan toples kaca atau kaleng dengan desain elegan. Kue kering merupakan pilihan aman karena hampir semua orang menyukainya dan cocok disajikan saat menjamu tamu.

2. Hampers Minuman Premium

Jika ingin memberikan hampers yang sedikit berbeda, Moms bisa memilih hampers berisi minuman premium seperti kopi, teh artisan, atau sirup khas Lebaran. Tambahkan juga cangkir atau gelas cantik agar paket terlihat lebih eksklusif. Hampers jenis ini cocok untuk teman atau rekan kerja yang menyukai minuman berkualitas.

 

Topik Artikel :
puasa ramadhan Lebaran Hampers
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/11/3207231//gojek_mudik_gratis-wDV1_large.jpeg
Bahagianya Mitra Driver Gojek Bisa Berangkat Mudik Gratis Bareng Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/614/3207199//ilustrasi-A5F7_large.jpg
Apakah 1 Syawal Boleh Puasa? Hukum dan Dalilnya Menurut Fikih Islam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/320/3207180//menhub_dudy-ZUub_large.png
Tinjau 3 Pelabuhan di Banten, Menhub Pastikan Penyeberangan Lancar Jelang Mudik Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/25/3207164//mudik-eJdj_large.jpeg
Bawa Kucing Saat Mudik ke Jambi, Ayu Tak Kuasa Kangen Kalau Ditinggal Lama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/482/3207081//mudik-KOuQ_large.jpg
Pemudik Diimbau Istirahat 30 Menit agar Tetap Fit Selama Perjalanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/340/3207147//polri-qhpk_large.jpg
Sidak ke Lingkar Gentong, Kapolda Jabar: Saya Tak Mau Polisi Hanya Terima Laporan Macet!
