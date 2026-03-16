Moms Wajib Tahu, Ini 5 Ide Hampers Lebaran yang Unik dan Berkesan

JAKARTA - Lebaran menjadi momen yang tepat untuk berbagi kebahagiaan dengan keluarga, sahabat, hingga rekan kerja. Salah satu cara yang populer adalah memberikan hampers Lebaran. Selain sebagai tMoms perhatian, hampers juga bisa menjadi simbol silaturahmi saat Hari Raya.

Agar lebih berkesan, Moms bisa memilih isi hampers yang tidak hanya menarik tetapi juga bermanfaat bagi penerimanya. Ide hampers ini juga bisa menambah inspirasi sebagai bingkisan spesial untuk orang terkasih.

Berikut lima ide hampers Lebaran yang bisa menjadi inspirasi dikutip hobbycraft, Senin (16/3/2026).

1. Hampers Kue Kering Klasik

Kue kering selalu identik dengan Lebaran. Moms bisa membuat hampers berisi berbagai kue klasik seperti nastar, kastengel, putri salju, dan lidah kucing. Agar terlihat lebih menarik, gunakan toples kaca atau kaleng dengan desain elegan. Kue kering merupakan pilihan aman karena hampir semua orang menyukainya dan cocok disajikan saat menjamu tamu.

2. Hampers Minuman Premium

Jika ingin memberikan hampers yang sedikit berbeda, Moms bisa memilih hampers berisi minuman premium seperti kopi, teh artisan, atau sirup khas Lebaran. Tambahkan juga cangkir atau gelas cantik agar paket terlihat lebih eksklusif. Hampers jenis ini cocok untuk teman atau rekan kerja yang menyukai minuman berkualitas.