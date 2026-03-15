HOME WOMEN FASHION

Pevita Pearce Cerita Tradisi Lebaran di Malaysia, Baju Kurung dan Moreh 

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |09:01 WIB
Pevita Pearce Cerita Tradisi Lebaran di Malaysia, Ada Moreh hingga Baju Kurung. (Foto: IG Pevita Pearce)
JAKARTA - Aktris Pevita Pearce mengungkap cerita mengenai perbedaan tradisi Lebaran antara Indonesia dan Malaysia. Ia mengaku mulai mengenal istilah-istilah unik di sana setelah menikah dengan pria asal Malaysia, Mirzan Meer. 

Pevita mengatakan tradisi di kedua negara ini tidak begitu kontras, hanya penyebutannya saja yang berbeda. 

"Saat Idul Fitri nggak ada (perbedaan) sih, tetep ada kalau di Indonesia kita bilang mudik. Kalau di Malaysia kita bilang 'balik kampung'," kata Pevita Pearce di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan belum lama ini. 

Pevita mengungkapkan, salah satu perbedaan mencolok yang ia temui justru terjadi selama bulan Ramadhan. Ada tradisi di Malaysia serupa serupa dengan ngabuburit, namun dilakukan setelah berbuka puasa. 

"Mungkin satu lagi yang unik, kalau di Indonesia kita punya selama bulan puasa itu namanya kan 'ngabuburit' ya. Kalau di Malaysia itu namanya 'moreh', tapi kalau moreh itu setelah buka puasa. Jadi begadang... Hang out semi begadang buat buka puasa," jelasnya. 

 

