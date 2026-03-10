Ada Diskon 80 Persen di Mal Jakarta Selama Libur Lebaran, Catat Tanggalnya!

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan program baru bertajuk Mudik ke Jakarta untuk mengisi kekosongan ibu kota saat ditinggal warga mudik. Beberapa pusat perbelanjaan juga akan memberikan diskon besar-besaran hingga 80 persen selama libur Lebaran.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan program ini mengusung tagline "Jakarta Lengang, Liburan dan Belanja Senang, Cuan Datang".

Adapun penerapan program ini guna memudahkan kegiatan belanja warga dari luar daerah atau yang tidak melakukan mudik dan menetap di Jakarta.

"Beberapa pusat perbelanjaan akan ada yang memberikan diskon sampai dengan 80%. Jadi ada diskon 80%, 70%, ada Ramadan sale dan sebagainya yang dimulai dari tanggal 4 Maret sampai dengan tanggal 31 Maret," kata Pramono Anung di Kantor Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Selasa (10/3/2026).

Selain itu, warga yang menetap di Jakarta juga akan dimanjakan rangkaian acara menarik, seperti Hijab Fashion Show di Tanah Abang pada 12 Maret serta Bedug Festival dan pawai obor pada 19 Maret.