Semangka Cocok untuk Buka Puasa, Ini Tips Memilih yang Enak!

JAKARTA - Semangka menjadi buah yang direkomendasikan untuk berbuka puasa, sebab 92 persen mengandung air dan memiliki sejumlah manfaat. Tapi tidak semua semangka, enak dikonsumsi. Bagaimana caranya?

Ada beberapa cara memilih dan mengolah semangka agar lebih nikmat dikonsumsi. Pilihlah semangka yang matang secara alami dan tidak dipetik terlalu dini.

Hal ini dapat dilihat dari bercak kuning di bagian bawah buah yang menandakan semangka matang alami di bawah sinar matahari saat berada di tanah.

Pastikan semangka terasa keras, bentuknya simetris, dan beratnya sesuai dengan ukurannya. Setelah memilih semangka yang baik, seperti dikutip Cleveland Clinic, Minggu (8/3/2026), buah ini bisa langsung dipotong dan dimakan.

Selain itu, semangka juga bisa diolah dengan cara dipanggang sekitar dua menit di setiap sisi, dibuat jus dengan diblender, atau ditambahkan ke dalam salad.

Berbagai trik memilih dan mengolah semangka tersebut dapat diterapkan saat menjadikannya sebagai menu berbuka puasa.

Namun, semangka ternyata tidak hanya menarik dari tampilannya saja, tetapi juga memiliki kandungan yang sangat baik bagi tubuh, khususnya bagi orang yang menjalani puasa.

1. Memiliki Kandungan Air yang Tinggi

Melansir dari Cleveland Clinic, semangka memiliki kandungan air yang cukup tinggi hingga 92 persen. Kandungan air yang banyak itu sangat cocok sebagai asupan untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh, elektrolit, atau karbohidrat harian, serta membantu mengembalikan cairan tubuh yang hilang saat berpuasa.

2. Mengatur Kadar Gula Darah dan Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh

Saat berbuka puasa, kita cenderung “lapar mata” sehingga hampir semua makanan yang terlihat menggugah selera ingin dikonsumsi setelah seharian berpuasa. Namun tanpa disadari, hal tersebut dapat membuat kadar gula darah naik dan berisiko memicu diabetes.