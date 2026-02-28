Daftar Penerbangan yang Batal di Bandara Soetta, Imbas Serangan Israel-AS ke Iran

TANGERANG - Sejumlah penerbangan rute Timur Tengah dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, dibatalkan imbas penutupan wilayah udara (airspace closed) di sejumlah kawasan Timur Tengah.

Pgs. Asst. Deputy Communication and Legal Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Aziz Fahmi Harahap, mengungkapkan terdapat beberapa penerbangan yang batal berangkat hari ini hingga batas waktu yang belum ditentukan.

“Sehubungan dengan adanya penutupan wilayah udara (airspace closed) di sejumlah wilayah Timur Tengah, terdapat beberapa penerbangan rute Timur Tengah yang mengalami pembatalan keberangkatan,” ungkap Aziz Fahmi saat dihubungi iNews Media Group, Sabtu (28/2/2026).

Adapun penerbangan keberangkatan yang terdampak antara lain:

1. Etihad Airways EY472 tujuan Abu Dhabi

2. Qatar Airways QR954 tujuan Doha

3. Qatar Airways QR957 tujuan Doha

4. Emirates EK357 tujuan Dubai

5. Etihad Airways EY475 tujuan Abu Dhabi

6. Garuda Indonesia GA900 tujuan Doha

7. Etihad Airways EY473 tujuan Abu Dhabi

Untuk penerbangan kedatangan, tercatat:

1. Etihad Airways EY472 rute Abu Dhabi-Jakarta berstatus cancel

2. Qatar Airways QR954 rute Doha-Jakarta berstatus cancel