HOME WOMEN HEALTH

Kemenkes: Pencegahan Campak Bergantung pada Imunisasi

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 27 Februari 2026 |12:05 WIB
Kemenkes: Pencegahan Campak Bergantung pada Imunisasi
Kemenkes: Pencegahan Campak Bergantung pada Imunisasi
JAKARTA - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) menegaskan bahwa imunisasi campak-rubella (MR) merupakan langkah paling efektif untuk mencegah penularan campak.

Plt. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2), Andi Saguni, menyampaikan bahwa capaian imunisasi nasional terus ditingkatkan untuk melindungi masyarakat dari penyakit yang dapat dicegah tersebut.

“Pencegahan campak sangat bergantung pada imunisasi yang lengkap dan merata. Ketika cakupan tinggi dan tidak ada wilayah yang tertinggal, rantai penularan bisa dihentikan,” tegas dr. Andi.

Ia menambahkan, Kemenkes melakukan penguatan imunisasi rutin, imunisasi kejar, serta imunisasi tambahan di wilayah dengan cakupan rendah.

Sementara itu, Konsultan Penyakit Infeksi dan Tropik Anak Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Mulya Rahma Karyanti, menekankan pentingnya melihat data imunisasi hingga tingkat paling bawah.

20 Anak Meninggal, Menkes Dorong Vaksinasi Campak Massal!
KLB Campak, Menkes Bakal Bangun Lab Khusus di Madura
Menkes: Penyakit Campak Lebih Menular Dibandingkan Covid-19
Kasus Kematian Akibat Campak, Kementerian Kesehatan Ingatkan Pentingnya Imunisasi!
17 Tanda-Tanda Penyakit Campak Akan Sembuh dan Cara Mencegahnya
Lebih dari 6.000 Orang Meninggal Akibat Campak di Kongo, Kenali Penyakitnya!
