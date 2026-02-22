Viral 'Cukup Saya yang WNI, Anak-Anakku Jangan', Maudy Ayunda hingga Tasya Raih Beasiswa LPDP

Viral 'Cukup Saya yang WNI, Anak-Anakku Jangan', Maudy Ayunda hingga Tasya Raih Beasiswa LPDP. (Foto: Freepik)

JAKARTA - Viral 'Cukup Saya yang WNI, Anak-Anakku Jangan' tengah jadi perhatian. Sosok Dwi Sestyaningtyas tengah jadi perbincangan netizen dan banjir hujatan.

Hal ini lantaran influencer sekaligus penerima beasiswa LPDP tersebut mengumumkan sang anak yang resmi menjadi WNA setelah dirinya mengemban ilmu di Inggris dari biaya pemerintah.

Dwi dihujat lantaran tak menggunakan beasiswa LPDP untuk mengabdi di Tanah Air dan malah memanfaatkannya untuk menjadi WNA.

Beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan salah satu program pendanaan pendidikan paling bergengsi di Indonesia. Program ini memberikan kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk melanjutkan studi ke jenjang magister dan doktoral, baik di dalam maupun luar negeri.

Menariknya, tidak hanya akademisi dan profesional, beberapa artis Indonesia juga berhasil meraih beasiswa ini. Berikut lima artis Indonesia yang mendapatkan LPDP dirangkum iNews Media Group, Minggu (22/2/2026).