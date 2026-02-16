HOME WOMEN HEALTH

Ini yang Terjadi jika Konsumsi Susu Almond Setiap Hari

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |07:08 WIB
Ini yang Terjadi jika Konsumsi Susu Almond Setiap Hari
Ini yang Terjadi jika Konsumsi Susu Almond Setiap Hari. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Susu almond belakangan ini populer karena dipilih sebagai alternatif bagi mereka yang alergi susu sapi. Namun, masih banyak yang belum familiar dengan manfaat susu almond dan apa dampaknya jika dikonsumsi setiap hari.

Susu almond dibuat dari almond yang dicampur dengan air, kemudian disaring sehingga menghasilkan cairan yang ringan dengan sedikit rasa kacang. Berbeda dengan susu sapi, susu almond tidak mengandung laktosa dan cocok bagi orang dengan intoleransi terhadap gula susu tersebut.

Berikut berbagai manfaat mengonsumsi susu almond bagi tubuh, seperti dikutip dari Verywell Health, Selasa (17/2/2027). 

1. Menurunkan Risiko Penyakit Jantung

Susu almond kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang lebih sehat untuk jantung. Lemak ini dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Dengan kadar kolesterol yang lebih rendah, risiko penyakit jantung dan stroke diperkirakan dapat berkurang dibandingkan jika mengonsumsi minuman tinggi lemak jenuh.

2. Mendukung Kesehatan Tulang

Biasanya produk susu almond difortifikasi (ditambahkan) dengan kalsium dan vitamin D. Kalsium merupakan mineral kunci untuk menjaga kekuatan dan kepadatan tulang.

Kekurangan kalsium dalam diet dapat membuat tulang lebih rentan terhadap keropos dan patah, terutama pada lansia. Dengan susu almond yang diperkaya, nutrisi penting ini tetap bisa didapat meski tidak meminum susu sapi.

 

