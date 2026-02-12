Kemudahan Pembayaran Kebutuhan Liburan dengan Cicilan Bunga 0%

JAKARTA - Liburan menjadi momen paling dinantikan banyak orang. Mau itu staycation singkat maupun perjalanan impian ke destinasi favorit, semuanya memerlukan persiapan matang.

Kabar baiknya, kini liburan tidak harus dibayarkan secara penuh di awal, karena berbagai kebutuhan perjalanan dapat diatur dengan lebih fleksibel dan ringan.

Nah, sebagai solusi liburan yang lebih nyaman di tahun ini, Mister Aladin bekerjasama dengan MNC Bank, Bank Mandiri, BRI, dan digibank menghadirkan promo cicilan bunga 0%.

Dengan promo ini, Anda bisa menyicil berbagai kebutuhan liburan cukup menggunakan kartu kredit dari bank tersebut, dari pemesanan hotel, tiket pesawat, tiket kereta, hingga tur dan aktivitas wisata.

Promo cicilan ini bisa dimanfaatkan sampai 31 Desember 2026 sehingga rencana liburan tetap dapat terlaksana tanpa membebani kondisi keuangan Anda.