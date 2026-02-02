Denada Tambunan Berharap Ressa Rizky Rossano Mau Menerima Dirinya sebagai Ibu Kandung

Denada Tambunan Berharap Ressa Mau Menerima Dirinya sebagai Ibu Kandung. (Foto: IG Denada)

JAKARTA - Penyanyi Denada Tambunan akhirnya angkat bicara terkait status Ressa Rizky Rossano. Melalui unggahan di media sosial, Denada mengungkapkan harapan terbesarnya agar sang anak mau menerima dirinya sebagai ibu kandung, meski ia menyadari banyak kesalahan di masa lalu.

Denada mengakui bahwa Ressa Rossano, pria berusia 24 tahun, merupakan anak kandungnya. Pengakuan tersebut disampaikannya setelah kisah mereka menjadi sorotan publik.

“Saya Denada Tambunan menyatakan bahwa Ressa Rossano adalah anak kandung saya. Dan saya betul-betul minta maaf kepada Resa karena Resa tidak hidup bersama saya dari mulai dia masih bayi,” ujar Denada melalui akun Instagram @denadaindonesia, Senin (2/2/2026).

Dalam pernyataannya, Denada menjelaskan bahwa kondisi psikologisnya saat itu belum memungkinkan untuk menjalankan peran sebagai seorang ibu. Ia pun mengakui keputusannya meninggalkan Ressa sebagai kesalahan besar yang sangat disesalinya.

“Saat itu kondisi psikis saya sedang tidak layak. Itu kesalahan saya, kebodohan saya, dan kekhilafan saya,” tuturnya.