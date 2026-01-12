Profil Hesti Purwadinata, Diancam Usai Beri Dukungan Aurelie Moeremans Jadi Korban Grooming

Profil Hesti Purwadinata, diancam usai memberi dukungan kepada Aurelie Moeremans yang menjadi korban grooming (Foto: Instagram)

JAKARTA – Profil Hesti Purwadinata, diancam usai memberi dukungan kepada Aurelie Moeremans yang menjadi korban grooming. Dalam sebuah bukti percakapan yang beredar, Roby Tremonti tampak mengirimkan pesan kepada Edo, suami Hesti, dan memprotes soal unggahan Hesti. Roby bereaksi atas Instagram Story Hesti yang memberikan dukungan kepada Aurelie setelah membaca buku Broken Strings.

"Aku jadi keingat momen lama banget waktu kita pernah ketemu di backstage TV. Saat itu kamu lagi bawa Angel, dan kamu masih bersama orang itu yang kebetulan juga aku kenal karena pernah syuting bareng. Ya Allah… baru sekarang aku sadar, berarti di momen itu kamu sedang berada di salah satu fase paling mengerikan dalam hidupmu," tulis Hesti.

Tak disangka, tulisan Hesti yang bahkan tidak menyebut nama Roby membuatnya terusik. Roby kemudian mencoba menghubungi suami Hesti untuk memprotes unggahan tersebut.

"Gw tunggu feedback-nya yah, bro. Gw lewat elu krn gw masih respect sama lu sebagai suami Hesti, dan gw kenal elu juga. Tolong feedback-nya," tulis pesan Roby.

Pesan itu juga disertai tangkapan layar unggahan Hesti. Namun, karena merasa pesannya diabaikan, Roby kembali mencoba menghubungi Edo, bahkan memberi ancaman. Ia mengancam akan melaporkan ke pihak berwajib jika tidak ada respons dalam 1 x 24 jam atas permintaannya. Unggahan yang memuat bukti percakapan tersebut lantas menuai beragam reaksi warganet.

Berikut adalah profil Hesti Purwadinata

Nama lengkap: Raden Hesti Puspitasari Purwadinata

Tempat, tanggal lahir: Bogor, 15 Juni 1983

Pasangan: Edo Borne (menikah 2010)

Anak: Regas Borne Putra, Radian Borne Putra, dan anak sambung Athaya Alysha

Agama: Islam

Pendidikan: Universitas Gunadarma

(Kurniasih Miftakhul Jannah)