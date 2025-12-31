Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tahun Baru Gak ke Mana-Mana? Ini 13 Ide Kegiatan Seru di Rumah

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |22:30 WIB
Tahun Baru Gak ke Mana-Mana? Ini 13 Ide Kegiatan Seru di Rumah
Tahun Baru Gak Kemana-mana? Ini 13 Ide Kegiatan Seru di Rumah. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Merayakan Tahun Baru tidak selalu harus di luar rumah atau di tempat keramaian. Berkumpul bersama keluarga atau teman di rumah justru bisa terasa lebih hangat, hemat, dan penuh kebersamaan.

Agar suasana tetap meriah, ada banyak games dan kegiatan seru yang bisa dilakukan tanpa persiapan rumit. Berikut ide games dan kegiatan Tahun Baru di rumah yang bisa kamu coba, seperti dikutip dari The Spruce, Rabu (31/12/2025). 

1. Tebak Kata atau Tebak Gaya

Permainan klasik ini selalu sukses mencairkan suasana. Bagi peserta menjadi dua tim, lalu satu orang menebak kata melalui gaya atau petunjuk singkat dari anggota tim.

2. Siapa Paling Kenal Aku

Setiap orang menulis beberapa fakta tentang dirinya, lalu peserta lain menebak siapa pemilik fakta tersebut. Misalkan, pertanyaan 'Siapa yang paling rajin membersihkan kamar mandi'. Games ini cocok untuk keluarga atau teman lama.

3. Truth or Dare Versi Aman

Buat pertanyaan ringan seputar pengalaman lucu atau harapan di tahun depan. Tantangannya pun cukup sederhana dan menyenangkan.

4. Kuis Kilat

Susun pertanyaan seputar pop culture, keluarga, atau peristiwa sepanjang tahun. Bisa dimainkan secara cepat dan kompetitif.

5. Main Board Game

Ular tangga, kartu, atau monopoli bisa jadi pilihan. Tambahkan aturan kecil bertema Tahun Baru agar makin seru.

6. Tebak Lagu

Putar potongan intro lagu selama beberapa detik. Peserta yang paling cepat menebak judul atau penyanyinya mendapat poin.

7. Balap Balon

Permainan sederhana seperti meniup balon tanpa tangan atau memecahkan balon bisa mengundang gelak tawa.

8. Menulis Resolusi Bersama

Tulis resolusi masing-masing di kertas, masukkan ke dalam toples, dan simpan untuk dibuka kembali di akhir tahun.

 

