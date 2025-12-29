Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Cara Mudah Siapkan Rumah untuk Sambut Tahun Baru dengan Tenang dan Energi Positif

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |10:36 WIB
6 Cara Mudah Siapkan Rumah untuk Sambut Tahun Baru dengan Tenang dan Energi Positif
6 Cara Mudah Siapkan Rumah untuk Sambut Tahun Baru dengan Tenang dan Energi Positif. (Foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Tahun baru identik dengan semangat dan suasana baru. Untuk itu, membuat rumah lebih bersih dan rapi juga perlu dilakukan agar dipenuhi energi positif.

Bersih-bersih dan merapikan rumah sebaiknya dilakukan sebelum tahun baru. Langkah ini justru perlu dilakukan lebih awal agar tahun baru dapat dinikmati dengan lebih santai.

Langkah dasar yang harus dilakukan adalah pembersihan menyeluruh. Bukan sekadar menyapu dan mengepel permukaan. Fokuskan pada area yang sering terlupakan seperti lis plafon, kipas angin, rak tinggi, dan peralatan rumah tangga.

Membersihkan rumah secara mendalam sebelum tahun baru bukan hanya menyegarkan secara visual, tetapi juga secara mental.

Berikut ini sederet hal yang direkomendasikan untuk dilakukan sebelum tahun baru tiba, seperti dikutip Theeverygirl, Selasa (30/12/2025). 

1. Simpan Dekorasi Liburan Lebih Awal

Bagi Anda yang baru saja merayakan Natal, ini saatnya mengemas kembali dekorasi Natal agar suasana rumah tidak terasa terlalu ramai. Dengan begitu, awal tahun baru bisa dimulai dengan ruang yang bersih dan siap digunakan.

 

Halaman:
1 2
      
