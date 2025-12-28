JakCloth Diserbu Pengunjung saat Libur Nataru, Ramai Berburu Diskon

JAKARTA - JakCloth 2025 kembali digelar di Istora Senayan, Jakarta, dan menjadi rekomendasi masyarakat untuk menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru. Festival fesyen ini digelar pada 24-28 Desember 2025.

Berdasarkan pantauan, para pengunjung memadati JakCloth 2025 untuk berburu berbagai pilihan apparel dan aksesori. Ratusan brand lokal dihadirkan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung.

(Panggung hiburan di dalam JakCloth. Foto: Ravie Wardani/Okezone)

Salah satunya Abdul (26), pengunjung JakCloth 2025 asal Jakarta Timur. Abdul mengatakan JakCloth 2025 menjadi pilihannya untuk berburu berbagai jenis pakaian, mulai dari kaus, aksesori, hingga celana.

“Sudah lama enggak ke JakCloth, baru kali ini lagi. Nyari-nyari kaus band, celana-celana,” kata Abdul, seperti dikutip Minggu (28/12/2025).