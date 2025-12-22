Atalia Praratya Doa di Makan Eril dan Tabur Kelopak Mawar Berbentuk Love

JAKARTA - Peringatan Hari Ibu yang jatuh setiap 22 Desember, kembali menjadi momen penuh makna bagi Atalia Praratya. Wanita yang tengah menjalani proses cerai dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, ini mengungkapkan rasa rindu mendalam kepada putra sulungnya, Emmeril Kahn Mumtadz.

Putra sulung pasangan Atalia dan Ridwan Kamil tersebut wafat pada tahun 2022 lalu. "Rindu itu gak tau waktu ya, Mama kangen AA. Al-Fatihah AA sayang," ungkap Atalia dalam unggahan media sosialnya, dikutip Senin (22/12/2025).

(Eril dan Atalia. Foto: IG Atalia Parartya)

Dalam unggahan tersebut, Atalia tampak mengunjungi makam Eril di Cimaung, Kabupaten Bandung satu hari sebelum Hari Ibu. Sambil membawa keranjang bunga, Atalia bersimpuh mendoakan mendiang putranya.