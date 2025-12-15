Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Vira! Pria di China Rela Bangun Istana Hello Kitty Senilai Rp1 Miliar untuk Lamar Sang Kekasih

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 16 Desember 2025 |06:10 WIB
Vira! Pria di China Rela Bangun Istana Hello Kitty Senilai Rp1 Miliar untuk Lamar Sang Kekasih
Vira! Pria di China Rela Bangun Istana Hello Kitty Senilai Rp 1M Untuk Lamar Sang Kekasih (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTAViral kisah seorang pria asal China yang rela merogoh kocek sekitar £70.000 atau setara Rp1,3 miliar demi melamar sang kekasih dengan cara tak biasa. Ia membangun panggung lamaran bertema Hello Kitty yang mewah dan spektakuler di Shenzhen, Provinsi Guangdong.

Sorotan utama dari lamaran tersebut adalah sebuah bangunan besar bergaya klasik yang terinspirasi dari Parthenon Yunani. Bangunan itu kemudian dijuluki warganet sebagai “Hello Kitty Parthenon”. Meski tampak megah seperti kuil sungguhan, struktur tersebut sebenarnya tidak terbuat dari batu atau marmer, melainkan dari ribuan boneka Hello Kitty yang disusun sedemikian rupa.

Tak hanya bangunan utama, area sekitar lokasi lamaran juga dihias secara maksimal. Hamparan bunga mawar, ribuan lampu dan lampion, hingga karpet merah panjang ditata untuk menciptakan suasana romantis dan dramatis.

Total biaya pembuatan panggung lamaran ini mencapai sekitar Rp1,3 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk konstruksi dekorasi khusus, instalasi pencahayaan, sistem keamanan, serta pembelian ribuan boneka Hello Kitty sebagai elemen utama.

Meski terbilang fantastis dan tidak lazim bagi kebanyakan orang, di sejumlah budaya Asia, lamaran berskala besar sering dimaknai sebagai bentuk keseriusan dan komitmen, baik secara emosional maupun finansial. Dengan mengusung tema karakter favorit sang kekasih, pria tersebut berharap momen lamarannya menjadi kenangan tak terlupakan.

Sejak viral di media sosial, aksi ini menuai beragam reaksi dari warganet. Banyak yang memuji kreativitas dan totalitas sang pria, namun tak sedikit pula yang menilai biaya yang dikeluarkan terlalu berlebihan untuk sebuah lamaran.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
