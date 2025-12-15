Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Heboh Cardi B Pakai Hijab di Arab Saudi, Banjir Komentar Warganet

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |17:05 WIB
Heboh Cardi B Pakai Hijab di Arab Saudi, Banjir Komentar Warganet
Heboh Cardi B Pakai Hijab di Arab Saudi, Banjir Komentar Warganet. (Foto: iamcardib)
A
A
A

JAKARTA - Cardi B tengah menghebohkan netizen. Pasalnya, Rapper Amerika Serikat itu tampil mengenakan hijab di media sosialnya. 

Busana tertutup itu dilakukan pelantun 'I Like It' ini untuk konser di Arab Saudi dan memutuskan mengenakan hijab sebagai bentuk penghormatan dan rasa toleransinya.

Momen itu diunggah rapper sensasional ini di Instagram-nya @iamcardib. Nampak ia mengenakan busana serba hitam dengan hijab saat berada di negara Timur Tengah ini.

“Hello Saudi Arabia, Halal B aa arrived,” tulis Cardi B dikutip Senin (15/12/2025).

Terlihat pula momen Cardi B mengenakan gamis dan hijab panjang saat hendak bersiap tur di Arab Saudi ini. Cardi B terlihat asyik menggunakan sepeda statis sambil menyapa para followers-nya dengan mengucapkan salam dan memekai busana Muslim.

“Assalamualaikum waallaikumsalam,” ucap Cardi.

Cardi B pun nampak nyaman dan bahagia bisa mengenakan busana Muslim dan hijab sebagai bentuk toleransinya di Arab Saudi ini. Ia juga mempromosikan tiket konsernya dengan wajah sumringah sambil berjalan di atas treadmill dengan baju gamis dan hijab panjang.

 

