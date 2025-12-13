Cerita Raja Charles III Berjuang Mengobati Kanker, Lebih Ringan Berkat Deteksi Dini

JAKARTA - Raja Charles III baru saja menyampaikan kabar terkini terkait perawatan kanker yang tengah ia jalani. Dalam wawancaranya dengan BBC, Raja Charles III menyatakan bahwa intensitas perawatan kankernya kemungkinan akan dikurangi pada awal tahun depan.

Pengumuman ini disampaikan di Inggris pada 12 Desember 2025, sekaligus dalam rangka kampanye kesadaran kanker Stand Up To Cancer. Raja Charles, yang kini berusia 77 tahun, pertama kali mengumumkan diagnosis kankernya pada Februari 2024.

Sejak saat itu, detail mengenai jenis kanker dan metode perawatannya belum diungkap ke publik. Namun, ia secara berkala memberikan kabar terbaru tentang perjalanan kesehatannya. Dalam pesan yang disampaikan melalui televisi, Raja Charles mengatakan bahwa ia dapat membagikan kabar positif ini berkat deteksi dini, penanganan yang efektif, serta kepatuhan terhadap arahan dokter.

Ia menyebut pencapaian ini sebagai bukti pesatnya kemajuan dalam dunia perawatan kanker saat ini.

“Ini adalah tonggak yang bukan hanya memberi saya harapan, tetapi juga bisa menjadi dorongan bagi mereka yang tengah berjuang melawan penyakit ini,” ujarnya dalam rekaman tersebut.