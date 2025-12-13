Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cerita Raja Charles III Berjuang Mengobati Kanker, Lebih Ringan Berkat Deteksi Dini

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |08:10 WIB
Cerita Raja Charles III Berjuang Mengobati Kanker, Lebih Ringan Berkat Deteksi Dini
Cerita Raja Charles III Berjuang Mengobati Kanker, Lebih Ringan Berkat Deteksi Dini (Foto: PA Media)
A
A
A

JAKARTA - Raja Charles III baru saja menyampaikan kabar terkini terkait perawatan kanker yang tengah ia jalani. Dalam wawancaranya dengan BBC, Raja Charles III menyatakan bahwa intensitas perawatan kankernya kemungkinan akan dikurangi pada awal tahun depan.

Pengumuman ini disampaikan di Inggris pada 12 Desember 2025, sekaligus dalam rangka kampanye kesadaran kanker Stand Up To Cancer. Raja Charles, yang kini berusia 77 tahun, pertama kali mengumumkan diagnosis kankernya pada Februari 2024.

Sejak saat itu, detail mengenai jenis kanker dan metode perawatannya belum diungkap ke publik. Namun, ia secara berkala memberikan kabar terbaru tentang perjalanan kesehatannya. Dalam pesan yang disampaikan melalui televisi, Raja Charles mengatakan bahwa ia dapat membagikan kabar positif ini berkat deteksi dini, penanganan yang efektif, serta kepatuhan terhadap arahan dokter.

Ia menyebut pencapaian ini sebagai bukti pesatnya kemajuan dalam dunia perawatan kanker saat ini.

“Ini adalah tonggak yang bukan hanya memberi saya harapan, tetapi juga bisa menjadi dorongan bagi mereka yang tengah berjuang melawan penyakit ini,” ujarnya dalam rekaman tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/298/3174614/makanan-4LW5_large.jpg
Waspada! Makanan Ultraproses Picu Kanker pada Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/29/612/2638540/dukung-pejuang-kanker-tempat-cukur-ini-bayari-rambut-anda-rp5-000-per-gram-mWAakf4cq5.jpg
Dukung Pejuang Kanker, Tempat Cukur Ini Bayari Rambut Anda Rp5.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/01/298/2621644/daftar-makanan-untuk-mencegah-kanker-serviks-catat-ya-girls-pu9Gj3qtDu.jpg
Daftar Makanan untuk Mencegah Kanker Serviks, Catat Ya Girls!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/24/481/2617662/pengobatan-imunoterapi-terbukti-efektif-obati-kanker-paru-hingga-serviks-OaSeo3gN32.jpg
Pengobatan Imunoterapi Terbukti Efektif Obati Kanker Paru hingga Serviks
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/24/481/2617271/13-penyebab-kenapa-muncul-benjolan-di-leher-bisa-jadi-gejala-kanker-lho-jjnnRRBRgL.jpg
13 Penyebab Kenapa Muncul Benjolan di Leher, Bisa Jadi Gejala Kanker Lho!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/23/481/2616950/rima-melati-meninggal-karena-dekubitus-kenali-faktor-risiko-dan-penyebabnya-2ZYQPuA3U6.jpg
Rima Melati Meninggal karena Dekubitus, Kenali Faktor Risiko dan Penyebabnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement