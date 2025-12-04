Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Baru! Hair Mask Pantene hingga Hair Oil Miracle Series Diluncurkan di Affiliate Gathering Shopee

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |11:39 WIB
Baru! Hair Mask Pantene hingga Hair Oil Miracle Series Diluncurkan di Affiliate Gathering Shopee
Peluncuran Miracles Series, Hair Mask Terbaru Pantene dengan Teknologi Pro-V Melting Pearls. (Foto: dok ist)
JAKARTA - Selama puluhan tahun hadir menemani perempuan Indonesia, Pantene terus melanjutkan perjalanannya untuk memberikan perawatan rambut terbaik lewat terobosan baru. 

Kini, Pantene menghadirkan tiga produk terbaru untuk melengkapi rangkaian treatment Pantene Miracles Series miliknya, yaitu Pantene Miracles Intensive Bond Repair Mask dan Pantene Miracles Intensive Bond Repair Shots yang diperkaya dengan Pro-V Melting Pearls Technology, teknologi terbaru dari Pantene, dan Pantene Miracle Hair Oil yang mengandung Pro-Vitamin dan Vitamin E.

Ketiga produk ini diyakini mampu menjawab kebutuhan perawatan rambut masa kini dan bantu memperbaiki hingga 100 persen kerusakan rambut.

Peluncuran produk terbaru ini berlangsung dalam acara Affiliate Gathering terbesar Pantene yang berkolaborasi bersama dengan Shopee, dalam rangkaian acara Shopee Mall Hyper Brand Day di Cilandak Town Square, Jakarta Selatan, pada Minggu (30/11).

Momen ini dirayakan secara spesial melalui prosesi pemotongan Pro-V, simbol dari formula Pro-Vitamin legendaris yang telah lama menjadi identitas dan keunggulan produk Pantene.

      
