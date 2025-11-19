Viral Bapak Pukul Mantu yang Kerjanya Main HP Terus, Netizen: Semua Orangtua Kayak Gini

Viral Bapak Pukul Mantu Bokek yang Kerjanya Main HP Melulu, Netizen: Semua Orangtua Kayak. (Foto: Ginibetharinabila)

JAKARTA – Viral sebuah video yang memperlihatkan seorang ayah kesal melihat anak lelakinya yang terus-menerus bermain handphone (HP). Padahal, anak lelaki tersebut sudah memiliki istri.

Video itu menunjukkan sang ayah yang tampak sangat emosi karena sikap si anak yang dinarasikan tidak bekerja dan tidak berusaha memperbaiki keadaan.

“Kamu ya, dari kemarin kerjanya cuma main HP terus, merokok terus,” ujar sang ayah sambil memukul menantunya, seperti dikutip dari akun betharinabila, Rabu (18/11/2025).

“Apa sih, Pak? Datang-datang marah,” jawab si anak.

“Kamu anggap apa anakku?” tegas sang ayah.

Menantu tersebut berkilah bahwa ia sudah mengurus istrinya dan menilai itu merupakan urusan keluarga mereka. Namun sang ayah tetap meminta menantunya bekerja. Karena si menantu tetap membantah, emosi sang ayah pun memuncak.

“Kamu mokondo saja!” bentaknya. Ucapan itu langsung dibantah oleh si anak. Tak lama, ayunan tangan sang ayah mendarat di kepala menantunya.

Anak perempuan sang ayah akhirnya mencoba melerai, tetapi tetap terkena luapan emosi ayahnya. “Kamu cuma belain suamimu terus,” katanya.

Kekesalan sang ayah terhadap menantunya ini memancing perhatian netizen. Banyak yang menilai video tersebut sebagai gambaran kegelisahan orangtua yang ingin anaknya diperlakukan dengan baik oleh pasangan.

Sebagian netizen menganggap video itu sekadar konten atau settingan dengan akting yang baik. Namun banyak juga yang ikut terbawa suasana hingga curhat di kolom komentar.

