Marsinah dan Hajjah Rahma El Yunusiyyah, 2 Wanita yang Dapat Anugerah Pahlawan Nasional. (Foto: Binti Mufarida/Okezone)

JAKARTA - Di Hari Pahlawan 10 November 2025, Presiden Prabowo memberikan gelar Pahlawan Nasional. Anugerah itu diberikan kepada para ahli waris di Istana Negara Jakarta, Senin (10/11/2025).

Dua di antaranya yang mendapatkan anugerah pahlawan nasional adalah tokoh wanita. Keduanya yakni Marsinah, tokoh Jawa Timur dan Hajjah Rahma El Yunusiyyah, tokoh Sumatera Barat.

Tangis adik Marsinah, Wijiati pecah tak kuasa menahan haru usai menjadi perwakilan keluarga menerima anugerah gelar pahlawan nasional untuk kakaknya.

Wijiati hadir bersama kakak Marsinah, Marsini di Istana Negara. Kedunya menjadi ahli waris yang menerima gelar pahlawan nasional untuk Marsinah yang diberikan Presiden Prabowo Subianto.

Usai acara pemberian gelar, Wijiati yang tampak masih haru dan menangis mencium foto almarhum kakaknya tersebut. Dia pun mencium wajah Marsinah beberapa kali.

1. Marsinah

Marsinah adalah aktivis buruh wanita yang tutup usia pada 1993. Adik Almarhumah, Wijiati, tak kuasa menahan tangis usai menjadi perwakilan keluarga.

2. Hajjah Rahma El Yunusiyyah

(Foto: Wisata.padangpanjang.go.id)

Reformator pendidikan Islam dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Jasanya mendirikan Diniyah Putri, perguruan yang saat ini meliputi TK hingga perguruan tinggi.

