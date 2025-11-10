Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pengemudi Fortuner Arogan Melaju Lawan Arah, Psikolog Ungkap Alasannya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |14:20 WIB
Viral Pengemudi Fortuner Arogan Melaju Lawan Arah, Psikolog Ungkap Alasannya
Viral Pengemudi Fortuner Arogan Melaju Lawan Arah, Psikolog Ungkap Alasannya. (Ilustrasi: Freepik)
JAKARTA - Media sosial diramaikan dengan sebuah video yang memperlihatkan pengemudi Toyota Fortuner bersikap arogan saat melaju di jalur yang salah. Bukannya kembali ke jalur yang seharusnya, ia malah menantang pengemudi lain dengan menyalakan strobo dan sirene.

Psikolog Meity Arianty mengungkapkan bahwa perilaku tersebut terjadi karena dari alam bawah sadar pengemudi mobil SUV merasa mereka paling besar. Hal ini yang memicu mereka kerap bersikap arogan dan mengintimidasi kendaraan yang lebih kecil.

"Ada penelitian yang pernah dilakukan oleh Profesor Psikologi Universitas Helsinki, tahun 2012, yang mengamati bahwa pengemudi mobil mewah cenderung egois. Mereka merasa menjadi kelas atas dan mobil mewah adalah simbol kasta atau kelas sosial yang tinggi," kata Meity, Senin (10/11/2025). 

Pengemudi Fortuner tersebut juga mengumpat kepada pengendara yang berada di jalur yang benar dan tetap memintanya untuk menyingkir. 

Menurut Meity perilaku tersebut disebabkan alam bawah sadar mereka saat mengendarai mobil SUV berukuran besar merasa jalan adalah milik mereka.

"Mereka merasa jalan milik mereka. Cara mereka kadang kurang etis dalam meminta jalan ke pengendara lain. Bahkan, seringkali meminta pengguna jalan lain menyingkir dengan cara kasar," ujarnya.

 

