Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Pengemudi Fortuner Lawan Arah Malah Nantangin Mau Diaduin

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Senin, 10 November 2025 |11:44 WIB
Viral Pengemudi Fortuner Lawan Arah Malah Nantangin Mau Diaduin
Viral Pengemudi Fortuner Lawan Arah Malah Nantangin Mau Diaduin. (Foto: jenniferthian)
A
A
A

JAKARTA – Viral di media sosial, seorang pengemudi Toyota Fortuner menantang pengendara yang menghentikan laju kendaraannya. Padahal, ia melanggar lalu lintas dengan melawan arah yang membahayakan pengguna jalan lainnya.

Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @jenniferthian, yang merupakan pengemudi mobil dari jalur yang benar. Wanita tersebut ditantang oleh seorang pria, pengemudi Fortuner bernomor polisi B 1009 BP.

“Lu mau gue aduin?” ucap pengemudi Fortuner tersebut. “Iya, aduin, aduin, Pak. Aduin, ini dua arah,” jawab wanita tersebut menanggapi tantangan pengemudi Fortuner.

Anehnya, pengemudi Fortuner itu bukannya merasa bersalah, malah menyalakan lampu strobo yang terpasang di kendaraannya. Bahkan, ia beberapa kali membunyikan sirene untuk mengintimidasi pengemudi wanita tersebut agar menyingkir dari jalur yang ingin dilaluinya.

Diketahui, kejadian itu terjadi di Jalan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Pengemudi Fortuner tersebut tetap tidak mau mengalah, meski lalu lintas di jalur yang seharusnya dilaluinya lancar, dan tetap meminta pengemudi wanita itu untuk menyingkir.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Arogan mobil Viral di Medsos viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/338/3184724//viral-yZQa_large.jpg
Viral! MRT Jakarta Alami Gangguan Operasional, Pengguna Protes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184658//deddy-7ZLi_large.jpg
Sabrina Chairunnisa Ulang Tahun, Deddy Corbuzier Kirim Kue Bertulis Happy Birthday My Ex Wife
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/612/3184657//kenan-jri0_large.jpg
Viral, Anak Ini Tiup Lilin Ulang Tahun untuk Terakhir Kalinya di Depan Jenazah sang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/624/3184667//anak_smp-ToS5_large.jpg
Viral Siswa SMP Berontak dari Budaya Rebahan, Diapresiasi Warganet!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/612/3184429//viral_main_hp-RUlW_large.jpg
Viral Bapak Pukul Mantu yang Kerjanya Main HP Terus, Netizen: Semua Orangtua Kayak Gini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/612/3184406//viral-5NMO_large.jpg
Lagi Viral Gen Z Taiwan Jalan Menunduk seperti Budaya Indonesia, Netizen: Beneran Apa Ngejek?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement