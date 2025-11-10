Viral Pengemudi Fortuner Lawan Arah Malah Nantangin Mau Diaduin

JAKARTA – Viral di media sosial, seorang pengemudi Toyota Fortuner menantang pengendara yang menghentikan laju kendaraannya. Padahal, ia melanggar lalu lintas dengan melawan arah yang membahayakan pengguna jalan lainnya.

Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @jenniferthian, yang merupakan pengemudi mobil dari jalur yang benar. Wanita tersebut ditantang oleh seorang pria, pengemudi Fortuner bernomor polisi B 1009 BP.

“Lu mau gue aduin?” ucap pengemudi Fortuner tersebut. “Iya, aduin, aduin, Pak. Aduin, ini dua arah,” jawab wanita tersebut menanggapi tantangan pengemudi Fortuner.

Anehnya, pengemudi Fortuner itu bukannya merasa bersalah, malah menyalakan lampu strobo yang terpasang di kendaraannya. Bahkan, ia beberapa kali membunyikan sirene untuk mengintimidasi pengemudi wanita tersebut agar menyingkir dari jalur yang ingin dilaluinya.

Diketahui, kejadian itu terjadi di Jalan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Pengemudi Fortuner tersebut tetap tidak mau mengalah, meski lalu lintas di jalur yang seharusnya dilaluinya lancar, dan tetap meminta pengemudi wanita itu untuk menyingkir.