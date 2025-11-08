Viral Penerima Bansos Punya Mobil dan Rumah Bagus, Netizen: Miskin Mental

Viral Penerima Bansos Punya Mobil dan Rumah Bagus, Netizen: Miskin Mental. (Foto: Grobogan Today)

‎JAKARTA - Viral di media sosial video warga penerima bantuan sosial (bansos) yang tidak ingin rumahnya dipasangi stiker penerima bantuan. Peristiwa itu terjadi di Desa Tepi Sungai, Kecamatan Bangkong, Kabupaten Branjangan.

‎Pria yang diduga pemilik rumah tampak menolak rumahnya ditempeli stiker penerima bantuan. Rumah tersebut juga terlihat layak dan terdapat mobil di garasi.

‎“Pokoknya rumah saya gak boleh ditempel-tempel stiker,” kata pemilik rumah, dikutip dari akun Lambe Turah, Sabtu (8/11/2025).

‎Di bagian bawah stiker itu tertulis kalimat, “Melepas stiker ini dianggap mengundurkan diri.”

‎Petugas yang merekam video tersebut menegaskan bahwa jika warga menolak dipasangi stiker penerima bantuan, maka sama saja dengan mencabut haknya sebagai penerima bantuan. Ia juga menjelaskan bahwa ada beberapa warga lain yang kondisi rumahnya layak dan memiliki mobil, tetapi tetap menerima bantuan sosial.

‎Sempat terjadi adu mulut antara keduanya karena pemilik rumah tetap ngotot ingin mendapatkan bantuan sosial.