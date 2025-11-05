Belajar dari Sabrina Alatas, Ini Pesan Penting dari Hotman Paris soal Cowok Ganteng

Belajar dari Sabrina Alatas, Ini Pesan Penting dari Hotman Paris soal Cowok Ganteng. (Foto: IG Hotman Paris Official)

JAKARTA - Hotman Paris memberikan nasihat menohok soal memilih cowok. Pengacara yang miliki sejumlah aspri yang cantik dan seksi itu menggebrak logika para cewek yang tengah cinta buta.

Sejatinya, pesan tersebut dikaitkan dengan perselingkuhan Hamish Daud dan Chef Sabrina Alatas tengah ramai diperbincangkan publik. Melalui Instagram @hotmanparisofficial, pengacara 66 tahun itu memberikan pesan untuk Sabrina.

"Awas kegantengan hanya sesaat!" kata pengacara 66 tahun itu sambil membagikan foto chef cantik tersebut, dikutip Rabu (5/11/2025).

Hotman Paris menambahkan, "Ganteng tapi bokek akan cepat berubah jadi rasa asam dan jijik! Jika kamu cantik, cari pria sukses dengan masa depan six lambo!"

Terlepas siapapun tokoh yang dimaksud, namun pesan ini bermanfaat untuk para wanita dengan segala situasi. Yakni, agar tidak terlena dengan kegantengan orang yang ditaksir atau tengah mendekati.

Berikut ini pesan Hotman Paris Hutapea :