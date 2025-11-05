Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Belajar dari Sabrina Alatas, Ini Pesan Penting dari Hotman Paris soal Cowok Ganteng 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Rabu, 05 November 2025 |17:07 WIB
Belajar dari Sabrina Alatas, Ini Pesan Penting dari Hotman Paris soal Cowok Ganteng 
Belajar dari Sabrina Alatas, Ini Pesan Penting dari Hotman Paris soal Cowok Ganteng. (Foto: IG Hotman Paris Official)
A
A
A

JAKARTA - Hotman Paris memberikan nasihat menohok soal memilih cowok. Pengacara yang miliki sejumlah aspri yang cantik dan seksi itu menggebrak logika para cewek yang tengah cinta buta. 

Sejatinya, pesan tersebut dikaitkan dengan perselingkuhan Hamish Daud dan Chef Sabrina Alatas tengah ramai diperbincangkan publik. Melalui Instagram @hotmanparisofficial, pengacara 66 tahun itu memberikan pesan untuk Sabrina. 

"Awas kegantengan hanya sesaat!" kata pengacara 66 tahun itu sambil membagikan foto chef cantik tersebut, dikutip Rabu (5/11/2025).

Hotman Paris menambahkan, "Ganteng tapi bokek akan cepat berubah jadi rasa asam dan jijik! Jika kamu cantik, cari pria sukses dengan masa depan six lambo!"

Terlepas siapapun tokoh yang dimaksud, namun pesan ini bermanfaat untuk para wanita dengan segala situasi. Yakni, agar tidak terlena dengan kegantengan orang yang ditaksir atau tengah mendekati. 

Berikut ini pesan Hotman Paris Hutapea : 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184610//cmnp-sj9n_large.jpg
Terkuak! Saksi Ahli CMNP Benarkan MNC soal Transaksi Jual Beli, Hotman: Gugatan CMNP TKO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184565//hotman_paris-tPCa_large.jpg
Saksi CMNP Untungkan MNC, Hotman: Berkekuatan Hukum Tetap, Gugatan NCD Ne Bis In Idem Tak Bisa Diulang-Ulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/619/3184288//raisa-FPxI_large.jpg
Lirik Lagu dan Chord Gitar Si Paling Mahir dari Raisa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/33/3184140//raisa-Zq05_large.jpg
Raisa Bantah Isu Orang Ketiga, Kuasa Hukum Sebut Komunikasi dengan Hamish Masih Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/33/3184135//raisa-iyzh_large.jpg
Raisa Absen Lagi di Sidang Kedua Perceraian dengan Hamish, Bakal Diputus Verstek?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/33/3183820//nicolas_saputra_dan_raisa-b6fT_large.JPG
Adu Pose Bareng, Raisa dan Nicholas Saputra Ramai Dijodohkan Netizen
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement