Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

10 Tanda Anabul Bahagia dan Merasa Aman, Ada yang Sama? 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Sabtu, 01 November 2025 |10:29 WIB
10 Tanda Anabul Bahagia dan Merasa Aman, Ada yang Sama? 
10 Tanda Anabul Bahagia dan Merasa Aman, Ada yang Sama? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Mempelajari bahasa tubuh kucing dapat memperkuat ikatan dengan pemiliknya. Bahkan bisa memahami si anabiul bisa meningkatkan kesejahteraan si kucing. 

Perlaku kucing tidak selamanya susah untuk dipahami. Ada beberapa tanda yang bisa diterjemahkan jika si anabul memiliki gerak gerik ini. Apa saja? Berikut ini seperti dikutip dari paradepets, Sabtu (1/11/2025). 

Berikut adalah 10 indikator utama bahwa si Anabul Anda merasa nyaman, percaya, dan bahagia di rumah. 

1. Tidur dalam Posisi Telentang

Kucing yang merasa aman akan tidur dengan percaya diri di tempat terbuka, seringkali telentang dengan perut terekspos. Postur tidur yang santai ini menunjukkan kepercayaan penuh terhadap lingkungannya.

2. Mendengkur (Purring)
Meskipun terkadang bisa menjadi tanda kecemasan atau kesakitan, mendengkur umumnya menunjukkan bahwa kucing merasa aman, rileks, dan puas secara keseluruhan.

3. Bersantai di Tempat Terbuka
Kucing yang merasa aman cenderung tidak bersembunyi. Sebaliknya, mereka akan sering bersantai di tempat terbuka, meregangkan tubuh dengan nyaman alih-alih meringkuk rapat.

4. Mengulen (Kneading)
Perilaku ini, di mana kucing menekan cakarnya secara bergantian di atas selimut atau pangkuan Anda, adalah tanda sangat aman dan rileks. Ini adalah perilaku nyaman yang menunjukkan bahwa kucing Anda benar-benar mempercayai rumah dan Anda.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Anabul Peliharaan Hobby Kucing
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/612/3181683//kucing-aCct_large.jpg
Viral Momen Kucing Bobby Kertanegara Ditabok Kucing Influencer Pororo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/612/3180546//kucing-CThb_large.jpg
Tips Agar si Anabul Gak Kabur dari Rumah, Ini 4 Caranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/33/3169660//uya_kuya_dan_kucingnya-qugb_large.jpg
Respons Uya Kuya Disebut Tak Becus Merawat Kucing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/33/3169506//sherina_munaf-fLvQ_large.jpg
Sherina Munaf Hadiri Pemeriksaan Polisi Terkait Kucing Milik Uya Kuya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/614/3169023//kucing-B32b_large.jpg
Tabrak Kucing Bisa Bikin Sial, Benarkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/33/3167815//uya_kuya_dan_kucingnya-dgjn_large.jpg
5 Artis Indonesia yang Punya Kucing Mahal, Harganya Bisa Tembus Ratusan Juta!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement