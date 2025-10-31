10 Tanda Anabul Bahagia dan Merasa Aman, Ada yang Sama?

10 Tanda Anabul Bahagia dan Merasa Aman, Ada yang Sama? (Foto: Freepik)

JAKARTA - Mempelajari bahasa tubuh kucing dapat memperkuat ikatan dengan pemiliknya. Bahkan bisa memahami si anabiul bisa meningkatkan kesejahteraan si kucing.

Perlaku kucing tidak selamanya susah untuk dipahami. Ada beberapa tanda yang bisa diterjemahkan jika si anabul memiliki gerak gerik ini. Apa saja? Berikut ini seperti dikutip dari paradepets, Sabtu (1/11/2025).

Berikut adalah 10 indikator utama bahwa si Anabul Anda merasa nyaman, percaya, dan bahagia di rumah.

1. Tidur dalam Posisi Telentang

Kucing yang merasa aman akan tidur dengan percaya diri di tempat terbuka, seringkali telentang dengan perut terekspos. Postur tidur yang santai ini menunjukkan kepercayaan penuh terhadap lingkungannya.

2. Mendengkur (Purring)

Meskipun terkadang bisa menjadi tanda kecemasan atau kesakitan, mendengkur umumnya menunjukkan bahwa kucing merasa aman, rileks, dan puas secara keseluruhan.

3. Bersantai di Tempat Terbuka

Kucing yang merasa aman cenderung tidak bersembunyi. Sebaliknya, mereka akan sering bersantai di tempat terbuka, meregangkan tubuh dengan nyaman alih-alih meringkuk rapat.

4. Mengulen (Kneading)

Perilaku ini, di mana kucing menekan cakarnya secara bergantian di atas selimut atau pangkuan Anda, adalah tanda sangat aman dan rileks. Ini adalah perilaku nyaman yang menunjukkan bahwa kucing Anda benar-benar mempercayai rumah dan Anda.