Jelang Sidang Vonis, Outfit Nikita Mirzani Bernuansa Hitam

JAKARTA - Nikita Mirzani akhirnya tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani sidang putusan dugaan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada Selasa (28/10/2025).

Diketahui, Nikita Mirzani berangkat dari Rumah Tahanan (Rutan) Negara Kelas I Pondok Bambu, Jakarta Timur sekitar pukul 09.55 WIB.

Dia baru tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 10.56 WIB. Ibu tiga anak itu kembali tampil elegan menjelang sidang putusan hari ini.

Nikita mengenakan dress hitam dengan high heels. Rambut panjangnya kali ini dibiarkan terurai, dengan sedikit di kepang pada bagian dahinya.

"Pas banget hari sumpah pemuda ya. Semoga keadilan masih ada di PN Jaksel," ucap Nikita Mirzani saat tiba di pengadilan.

"Enggak ada persiapan (menjelang sidang putusan)," sambungnya.