HOME WOMEN LIFE

Viral! Siswi SMP di Bandar Lampung Dibully Karena Ibunya Seorang Pemulung, Kini Putus Sekolah

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 24 Oktober 2025 |06:07 WIB
Viral! Siswi SMP di Bandar Lampung Dibully Karena Ibunya Seorang Pemulung, Kini Putus Sekolah
Viral! Siswi SMP di Bandar Lampung Dibully Karena Ibunya Seorang Pemulung, Kini Putus Sekolah (Foto: Instagram)




JAKARTA Viral siswi SMP di Bandar Lampung dibully karena ibunya seorang pemulung, kini putus sekolah. Sebuah video seorang ibu menangis viral di media sosial.

Ibu tersebut menceritakan kisah anaknya bernama Gina Dwiartika (16) yang harus berhenti sekolah karena dibully. Siswi SMP di Bandar Lampung ini tertekan oleh stigma sosial terhadap profesi sang ibu sebagai pemulung.

Gina mengaku telah meninggalkan bangku sekolah sejak duduk di kelas 8 pada 2024. Ia tidak sanggup lagi menahan ejekan dan hinaan dari teman-temannya yang kerap memanggilnya “anak pemulung” dan merendahkannya karena latar belakang keluarga.

Sang ibu bahkan menyebut bahwa pihak sekolah sempat menyampaikan kekhawatiran akan protes dari orang tua murid lain jika Gina tetap bersekolah, sehingga Gina disebut dikeluarkan secara halus.

“Daripada nanti yang keluarnya banyak, jadi Gina dikeluarin. Katanya gitu. Daripada nanti ibu-ibu yang lainnya protes, pada keluarin anak sekolah semua,” kata orang tua Gina, Misna.

Video ini pun viral dan membuat netizen geram. Banyak netizen kesal karena pihak sekolah tidak mengambil tindakan.

“Apa iya solusinya mengeluarkan anak? Harusnya kerja sama dengan pemerintah lokal, dibantu agar anak ini tetap bisa sekolah,” tulis akun nur***.**
“Usut sekolahannya! Cari siapa yang ngebully dia selama ini, pecat mereka dari sekolah tersebut! Kasih tinta merah! Lalu kepseknya usut juga, kenapa ada anak murid seperti itu dibiarkan,” tulis akun angg*******.**

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
